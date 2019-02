De mødtes første gang på scenen, hvor de skulle spille nyforelskede. Og med tiden blev de faktisk forelskede. Men deres kærlighedshistorie startede med bedrag og store valg.

Martin Greis mødte op på teatret med galopperende tømmermænd iført solbriller. Klichéen på en professionel skuespiller, som han selv siger.



Han var færdiguddannet skuespiller med drøn på karrieren, og så var han far til en datter på knap et år.

Katrine Rosenthal var i gang med andet år på Statens Teaterskole. Pludselig mødtes de på scenen, og så var det svært at give slip igen. Det fortæller de i et stort interview med Alt For Damerne.

Vis dette opslag på Instagram Ku’ til hver en tid iklæde mig den her med ham her #tiff #openingnight #kursk Et opslag delt af Katrine Greis-Rosenthal (@katrinegreisrosenthal) den 22. Sep, 2018 kl. 12.17 PDT

Lige der midt på scenen, der faldt Katrine for Martin. Men hun skældte også sig selv ud, for sådanne følelser opstår jo ikke bare, fordi at man har skulle lade som om, at man er forelsket. I dag ved hun, at det var ikke manglende professionalisme, det var ægte forelskelse.

Martin syntes, at Katrine så sød ud, men han skubbede tanken fra sig. Han var jo i et forhold, og han havde sin lille datter. Han skulle ikke rode sig ud i noget. Og det ville Katrine heller ikke.

»Jeg vidste, at han var optaget og havde en datter, så jeg gjorde ikke så meget ved det. Jeg tog dog hen for at se ham spille en aften, og bagefter var vi ude sammen med nogle andre og drikke en øl. Det var først nogle måneder efter, at vi fandt ud af, at…« siger hun og holder en pause.



Martin følger op med »at der var noget mere«.

Martin Greis medvirkede i TV 2 serien 'Badehotellet' i sæson to. Foto: Claus Bech Vis mere Martin Greis medvirkede i TV 2 serien 'Badehotellet' i sæson to. Foto: Claus Bech

I dag bor parret i deres store, gamle villa i Taarbæk. Tiden har budt på to børn, bryllup og fælles efternavn. Lige nu er de endda begge aktuelle i filmen 'Kursk'.

Men Martin stod i sit livs dilemma, da han mødte Katrine. For han havde forsvoret, at han nogensinde skulle bryde sin lille familie op. For det var jo, hvad han selv var rundet af.

Livets store brikker faldt på plads midt i cigarettåger og halvvfyldte ølglas sammen med hans far i Berlin. For det var vigtigt for ham at stå ved hans ansvar samtidig med ikke at sidde sine egne behov overhørig.

Katrine sendte Martin afsted med beskeden om, hvis der var nogen som helst mulighed for, han kunne være lykkelig med sin kæreste og sit barn, så ville hun ikke stå i vejen. Men han skulle give hende et svar, når han kom hjem, for så skulle hun finde ud af at komme over ham.

Vis dette opslag på Instagram 6 years ago and still going strong @martingreisrosenthal Et opslag delt af Katrine Greis-Rosenthal (@katrinegreisrosenthal) den 5. Aug, 2018 kl. 2.56 PDT

Men skæbnen ville, at Martin valgte Katrine. Udfordringer og benspænd har der været nok af. Men på den anden side af dem fandt de ud af, at de stadigvæk ville hinanden. Og det har vist sig at være et fantastisk springbræt til et lykkeligt ægteskab.

Martin understreger, at det hører med til historien, at hans ekskæreste er kommet godt igennem det hele også. Og at han nærer meget stor beundring for hendes måde at tackle det på - dengang som nu.

Så selvom vejen derhen var lang og stenet, var det fantastisk at vælge kærligheden til, og han ser tilbage på beslutningen om at følge hans hjerte med glæde og taknemmelighed.