Den franske skuespillerinde og model Nathalie Delon er død.

Hun blev 79 år gammel.

Det er Nathalie Delons søn, Anthony Delon, som har orienteret offentligheden om dødsfaldet.

Det har han gjort på Instagram, hvor han har delt et billede af sig selv i kærlig omfavnelse med sin mor.

Til AFP oplyser Anthony Delon, at hans mor døde torsdag formiddag efter en længere kamp mod kræft.

»Min mor døde klokken 11 i Paris omgivet af sine nærmeste. Hun døde af aggressiv kræft,« siger han til nyhedsbureauet.

Nathalie Delon hed oprindeligt Francine Canovas, men skiftede navne flere gange i sin levetid.

Før skiftede hun til navnet Nathalie Barthélémy på grund af sit ægteskab med Guy Barthélémy, og siden skiftede hun det til Nathalie Delon som følge af sit ægteskab med den franske skuespillerlegende Alain Delon.

Arkivfoto af Nathalie Delon med eksmanden, skuespilleren Alain Delon.

Nathalie Delon og Alain Delon nåede at være gift i fire år – fra 1965 til 1969.

Skuespillerinden blev i 1960'erne betragtet som en af verdens smukkeste kvinder og var yderst omtalt.

Hun vakte desuden opsigt for at danne par med både Eddie Fisher og Richard Burton, som begge havde været gift med Elizabeth Taylor, der er kendt for at være en af de største kvindelige filmstjerner nogensinde.

Nathalie Delon medvirkede i mere end 30 film i løbet af sin karriere.

Den franske skuespillerinde Nathalie Delon er gået bort.

Hun er dog mest kendt for sin første rolle i 'Le Samourai', hvor hun spillede over for sin daværende ægtemand, Alain Delon.

Den sidste film, hun medvirkede i, var i 2008.

Nathalie Delon efterlader sig i alt to børn – sønnen Anthony, som hun fik med Alain Delon, og datteren Nathalie, som hun fik med Guy Barthélémy.