Da Transformers-filmen rullede over skærmen i 2007 smeltede Megan Fox hjerter verden over.

Det gjorde hun også under indspilningen af filmen, hvor det rygtedes, at hun havde en affære med medskuespiller Shia LaBeouf. Rygter, som hun nu for første gang har bekræftet.

Det skete under et interview i talkshowet 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' i torsdags.

Her udfordrede værten hende til at besvare en række spørgsmål, hvor hun kun måtte afvise at svare på ét enkelt.

Blandt spørgsmålene skulle hun sætte ord på, hvilken type forhold hun havde med Shia LaBeouf, som også er kendt for filmene Nymphomaniac og Wall-Street.

»Jeg vil bekræfte, at det var romantisk,« sagde hun og fortsatte:

»Jeg elsker ham, og jeg har aldrig været stille omkring det, at jeg elsker ham.«

Shia LaBeouf åbnede allerede i 2011 op omkring karakteren af deres forhold, hvor han er citeret for at sige følgende:

»Hør, du er på filmsættet i seks måneder med en, som skal forestille at være tiltrukket af dig, og du skal forestille at være tiltrukket af vedkommende. Jeg har aldrig forstået at skelne mellem arbjede og privatliv i den situation. Men den tid, jeg tilbragte med Megan (Megan Fox, red.), var vores egen ting, og jeg tror alle kan se kemien i filmen.«

Parret spillede sammen i Transformer-filmene i 2007 og i efterfølgeren i 2009, men deres affære udviklede sig aldrig til mere senere hen.

Arkivfoto 2009. AFP PHOTO. Foto: JENS SCHLUETER Vis mere Arkivfoto 2009. AFP PHOTO. Foto: JENS SCHLUETER

I dag er Megan Fox gift med Beverly Hills 90210-skuespilleren Brian Austin Green.

I Hollywood er historierne om romantiske affære dog langt fra enestående ifølge Cosmopolitan.

Under indspilningerne af filmen Green Lantern i 2010 mødte Ryan Reynolds og Black Lively hinanden, som efterfølgende begyndte at date for til sidst at blive gift i 2012.

Også Brad Pitt og Gwyneth Paltrow datede i en årrække - og blev også forlovet - efter de spillede sammen i filmen Se7en.

Brad Pitt, som dengang var gift med Jeniffer Aniston, mødte også Angelina Jolie, da de sammen spillede Mr. og Mrs. Smith i 2004 for senere også at blive gift i 2014 og til sidst skilt i 2016.

Ben Affleck og Jennifer Lopes, som spillede med i filmen Gigli i 2002, datede også, selvom de måtte aflyse forlovelsen i 2004.