»Det er en sorgens nat, for vores ven er draget videre ad en vej, hvor vi ikke kan følge hende.«

Med disse ord indleder film- og tv-manden J. Michael Straczynski et opslag på Facebook. Et opslag, der indeholder den triste nyhed om skuespillerinde Mira Furlans dødsfald.

20. januar 2021 gik hun bort. Hun blev 65 år.

J. Michael Straczynski og skuespillerinden lærte hinanden at kende i 90'erne, da Mira Furlan fik en rolle i førstnævntes prisvindende filmserie 'Babylon 5'.

Mira Furlan. Foto: ELVIS BARUKCIC Vis mere Mira Furlan. Foto: ELVIS BARUKCIC

Allerede ved første møde gjorde Mira Furlan, der oprindeligt kom fra Kroatien, et stort indtryk på manuskriptforfatteren.

I Facebook-opslaget beskriver J. Michael Straczynski, hvordan de talte om skuespillerindens arbejde i et land i kaos.

Om, hvordan hun insisterede på at udfolde sin kunstneriske karriere med teater i et borgerkrigsramt Jugoslavien, selvom hun modtog dødstrusler fra begge sider i borgerkrigen, fordi hun og hendes teatergruppe krydsede grænserne.

»Jeg udtrykte beundring for hendes mod, men hun trak bare på skulderen og slog det hen: 'Hvad var det værste, der kunne ske? Ja, de kunne have dræbt mig. Og hvad så? Kunst bør ikke have nogle grænser', sagde hun,« lyder det i J. Michael Straczynskis opslag.

Han tilføjer, at kun få kendte den side af Mira Furlan.

Jorge Garcia, Matthew Fox, Daniel Roebuck, Evangeline Lilly, Mira Furlan & Terry O'Quinn i 'Lost'. Foto: AF Archive/ABC Vis mere Jorge Garcia, Matthew Fox, Daniel Roebuck, Evangeline Lilly, Mira Furlan & Terry O'Quinn i 'Lost'. Foto: AF Archive/ABC

Mange kendte hende til gengæld fra hendes rolle som Delenn i 'Babylon 5' og siden rollen som Danielle Rousseau i 'Lost'.

I alt nåede skuespillerinden at få sin navn i rulleteksterne på 89 forskellige projekter, viser IMDB's opgørelse. Her fremgår det ligeledes, at hun har haft projekter på tegnebrættet helt frem til sidste år.

Nu er karrieren og livet ovre for den kroatiske skuespiller. Dødsårsagen er fortsat ukendt for offentligheden.

Mira Furlan efterlader sig ægtemanden Goran Gajić og deres 22-årige søn Marko Lav Gajic.