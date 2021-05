Den skotske skuespiller Kevin Guthrie er blevet idømt tre års fængsel for seksuelt overgreb.

Det skriver flere medier, blandt andet The Scottish Sun.

33-årige Kevin Guthrie, der blandt andet er kendt fra 'Dunkirk' og 'Harry Potter'-filmene, 'Fantastiske skabninger og hvor de findes', nægter forbrydelsen og skulle ifølge mediet have råbt: 'Hvorfor?' ud i lokalet, da dommeren fandt ham skyldig i at have udnyttet en 29-årig kvindelig skuespiller, som lå syg og sårbar i en seng.

Kevin Guthrie blev dog fældet af beviser, da hans dna blev fundet i hendes trusser. Foruden de tre års fængsel kommer han derfor til at optræde i et register over sexforbrydere på ubestemt tid.

Den skotske skuespiller Kevin Guthrie. Foto: BEN STANSALL Vis mere Den skotske skuespiller Kevin Guthrie. Foto: BEN STANSALL

Forbrydelsen fandt sted i 2017 i skuespillerkollegaens Scott Reids lejlighed efter en aften i byen, lyder det i dommen. Den 29-årige kvinde var blevet dårlig og blev hjulpet ind i seng af Kevin Guthrie. Her kunne hun pludselig mærke, hvordan dynen blev trukket af hende, fortalte hun i retten.

»Jeg kan huske, min bluse blev trukket op, og min bh blev hevet ned,« fortalte hun ifølge The Scottish Sun.

Herefter befølte Kevin Guthrie hende og havde sex med hende gentagne gange – sex som altså nu er blevet dømt til at være voldtægt – men dækkede hende hurtigt til, da Scott Reid kom ind i soveværelset.

»Jeg var usikker på, hvad der skete. Jeg kunne ikke tro, det skete,« fortalte kvinden i retten og tilføjede, at hun ikke sagde noget, fordi hun 'frøs' i øjeblikket.

Imens forsøgte Scott Reid at få fat i sundhedsfaglig hjælp over telefonen, og var ifølge dommen uvidende om, hvad der foregik i hans soveværelse. Han er derfor ikke dømt i sagen.

Kevin Guthrie fortalte i retten, at en dom ville være 'fatal' for hans karriere, at kvinden måtte være i en form for 'panik' i forbindelse med, at hun var blevet dårlig, og at han ikke kunne forklare, hvordan hans dna var endt i hendes trusser.

Dommeren valgte dog alligevel at idømme ham en fængselsdom.

»Du har begået denne forbrydelse, mens nogen stolede på dig,« lød det fra dommeren, der tilføjede, at kvinden troede, nogen havde puttet noget i hendes drink, mens de var på bar, og at Kevin Guthrie ville passe på hende.

»Juryen er kommet frem til, at du begik denne afskyelige forbrydelse, og den eneste passende straf er fængsel.«