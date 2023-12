Den britiske filmstjerne Rufus Sewell er blevet forlovet med sin 29 år yngre kæreste, Vivian Benitez.

Det afslører Benitez på Instagram – hvor hun også lader forstå, at kun døden og én anden ting kan komme i vejen for deres kærlighed.

»Til døden (eller at han fortsætter med at gå med udendørssko på bademåtten) os skiller,« skriver 27-årige Vivian Benitez, som også er skuespiller, på Instagram.

Her deler hun et billede af forlovelsesringen og et andet billede, hvor 56-årige Rufus Sewell kysser hende, mens hun fremviser den, men ingen detaljer om, hvordan frieriet foregik.

Rufus Sewell – som er kendt fra roller i film som 'The Holiday', 'The Woodlanders', 'Dangerous Beauty', 'Dark City', 'A Knight's Tale' og 'The Illusionist' – har ikke kommenteret forlovelsen på sine sociale medier.

Han har været gift to gange tidligere og har sønnen William Douglas Sewell på 21 år fra et tidligere forhold.

Rufus Sewell og Vivian Benitez har dannet par i to år.