Filmproducent Vibeke Windeløv er smittet med coronavirus - men hun er fortrøstningsfuld.

»Jeg har faktisk haft feber i tre-fire uger, så jeg håber, at det er ved at være overstået,« siger hun, da B.T. taler med hende.

Hun ved ikke, hvordan hun er blevet smittet, men efter et ophold i Indien og den lange periode med feber, blev hun sendt til Rigshospitalet.

»Jeg var ved min læge, der sendte mig til Rigshospitalet for at få taget blodprøver og røntgenfotografier. De kunne se, der var noget på mine lunger, så de testede mig,« siger den 69 årige filmproducent, som blandt andet har været inde over film som 'Den skaldede frisør' (2012), 'Direktøren for det hele' (2006) og 'Dogville' (2003).

Vibeke Windeløv fotograferet i sit hjem i københavn. Foto: LINDA KASTRUP Vis mere Vibeke Windeløv fotograferet i sit hjem i københavn. Foto: LINDA KASTRUP

Billedet viste en forandring i vævet, og da testen var taget, viste resultatet coronavirus.

»Der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Nu håber jeg bare på det bedste,« siger hun og fortæller videre, at hendes temperatur er faldet den seneste uge.

Heldigvis har frygten for at blive smittet holdt Vibeke Windeløv indendøre. Hun har faktisk været totalt isoleret - lige på nær turene til hospitalet.

»Fordi jeg var bange for at blive smittet, så har jeg heller ikke haft mulighed for at smitte andre,« siger hun.

Jeg har altid været god til at være alene, det er en god ting ved mig Vibeke Windeløv om isolationen

Da B.T. spørger hende, hvordan det har været at være afskåret fra omverdenen så længe, så lyder svaret med det samme:

»Jeg har altid været god til at være alene. Det er en god ting ved mig,« svarer hun og fortsætter:

»Det har jeg aldrig haft et problem med.«

Hun fortæller, at hun bruger meget tid på at læse bøger. Og så laver hun kryds og tværs på sin telefon. App'en hedder Krydsord.