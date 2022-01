»Jeg synes, det er forfærdeligt. Det må jeg sgu indrømme. Det er godt lavet, men kulturelt set er det som at skide i en spand.«

Sådan lyder den krasse kritik af Netflix fra manuskriptforfatteren og filmproducenten Regner Grasten, der står bag film såsom 'Hvidstengruppen', 'Bølle Bob', 'Krummerne' og 'Anja og Viktor'-filmene.

Kritikken kommer i podcasten 'Den varme biografstol' hos Kino, hvor den 65-årige filmkonge udviser voldsom skepsis over for Netflix' involvering i danske film og serier.

Streaminggiganten har haft stor succes med danske produktioner såsom 'Kastanjemanden', men det er dog ikke noget, som bløder Regner Grasten op.

»Alt andet lige er 'Kastanjemanden' jo blot 'Forbrydelsen' om igen. Der er intet nyt under solen, og det er en dræber for dansk kultur, hvis politikerne går ud og støtter disse streamingtjenester,« siger han til B.T. og henviser til det kommende medieforlig, hvor det er på tale at indføre en såkaldt streamingskat.

Ifølge Regner Grasten går Netflix, HBO og de andre store streamingtjenester kun op i penge og ikke i at højne den kunstneriske kvalitet.

»Hver gang Netflix skal producere noget nyt, så kigger de tilbage for at se, hvad der gik godt sidst, og så laver de det samme,« siger han og sender drøje hug til den danske Netflix-serie 'The Rain':

»Den lignede jo noget, der var strikket sammen i en børnehave. Netflix er effektive, og det har de succes med, men det er meget sjældent, de formår at lave noget, som flytter noget kulturelt. Det hele handler om smør på brødet for dem.«

Du står selv bag et utal af film. Kan du selv undsige dig fra at have lavet ting kun for pengenes skyld?

»Jeg laver altid film målrettet et stort publikum, men jeg laver dem kun, hvis jeg tror, folk får en oplevelse ud af at se den,« lyder det fra Regner Grasten, som fortsætter:

»Hvis jeg kun lavede film for penge, så ville det blive en fiasko, men samtidig er det vigtigt for mig at understrege, at mit job er et arbejde ligesom dit, og du skriver jo heller ikke den her artikel gratis.«

Men handler det hele ikke bare om udbud og efterspørgsel? Netflix laver det, som folk vil se …

»Hvis man vil have succes på lang sigt, så handler det om at give folk det, som de ikke vidste, de ville have. Hvis man bliver ved med at kigge tilbage og bare laver det, der fungerede sidst, så vil folk begynde at kede sig,« siger han og fortsætter:

»Vi ser allerede nu en opbremsning af nye abonnementer hos streaminggiganterne, fordi coronakrisen er ved at tage af, og hvis politikerne så vælger at smide kulturstøtte efter dem, så risikerer vi at blive sat kulturelt bagud, når det viser sig, at mange af dem ikke holder på lang sigt.«

Det er jo heller ikke ligefrem alle dine film, der har fået den bedste modtagelse. Er den kunstneriske værdi altid lige høj i dine film?

»Nej, jeg fejler også, og det skal der være plads til, men der er bare for langt mellem snapsene på Netflix, når det kommer til kvalitet.«

Har du gjort dig nogen overvejelser omkring, at du kan støde dine kollegaer i branchen ved at kritisere serier som 'Kastanjemanden' og 'The Rain'?

»Man støder aldrig nogen ved at sige sandheden.«

Men hvad hvis din mening ikke er sandheden for dem?

»Så må jeg bare sige, at det er deres problem. Det er i mine øjne meget kortsigtet at satse på at producere for streamingtjenester, fordi mange vil lukke ned. Det er den berømte talemåde med at tisse i bukserne, når man fryser … det bliver så dejligt varmt, men det bliver fandeme også hurtigt koldt igen.«