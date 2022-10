Lyt til artiklen

I ti dage foretog han sig intet. Lå på sofaen og så tv. Helst bare noget om nogle nordmænd, der istandsatte en hytte ude på et fjeld. Noget, der bare gled ind uden at kræve noget af ham.

»Jeg kunne ikke andet. Kunne ikke engang se en film,« siger Peter Mygind om for et år siden at blive sendt helt til tælling. Hvorfor, vender vi tilbage til.

Selv vender han søndag 9. oktober tilbage i dit fjernsyn, når der er premiere på Lars von Triers fortsættelse af den legendariske tv-serie ‘Riget’.

Serien, der for små 30 år siden gav Peter Mygind det store gennembrud, gjorde, at hans karriere tog fart med først ‘Taxa’, så ‘Nikolaj og Julie’ og ‘Anna Pihl’.

»Den serie har betydet sindssygt meget. Jeg er ham evigt taknemmelig. Stort set alle mine store serier på DR var ‘Riget’ med til at kickstarte,« siger han da også og sender en ydmyg cadeau til den danske filminstruktør, som dengang så talentet i ham og åbnede døren ind til snart tre årtiers forrygende karriere på både tv og film.

Som ikke mindst de seneste par år igen har peaket med blandt andet en stor rolle i den romantiske julekomedie ‘Last Christmas’ over for Emma Thompson, den populære TV 2 serie ‘Sommerdahl’, ‘Borgen’ og altså nu også ‘Riget Exodus’.

Men det har også haft sin pris for den nu 59-årige Peter Mygind. Og sidste år blev den høj. Så høj, at han brød grædende sammen.

Krimiserien ‘Sommerdahl’ – som Peter Mygind spiller titelrollen i – blev et kæmpehit, da TV 2 Charlie lancerede den tilbage i 2020. Seerne ville have mere. Og det fik de.

Sidste år blev sæson tre optaget. Fra maj til oktober. I alt 74 intense optagedage, hvor Peter Mygind som seriens hovedrolle medvirkede dagligt.

»Mit 2021 blev et vildt år. Dels skrev Adam (Price, red.) til mig og sagde, at han gerne ville skrive Laugesen ind i ‘Borgen’ igen, hvis jeg havde lyst.«

»Næsten samtidig tilbød Lars von Trier mig en tur til i ‘Riget’. Udover at jeg også lige lavede 74 optagedage på ‘Sommerdahl’,« forklarer Peter Mygind og tilføjer så:

»Og det kunne jeg så heller ikke holde til i længden.«

Skal han spole tilbage til dén dag, hvor han blev sendt til tælling, husker han tydeligt, at han dagen forinden havde afsluttet ‘Sommerdahl’.

Sideløbende med den havde han optaget scener til ‘Borgen’, og denne morgen var han blevet bedt om at møde på filmsettet klokken syv om morgenen for at filme en intens scene med Sidse Babett Knudsen.

»Men da jeg mødte op, fik jeg at vide, at de havde byttet om på nogle scener, så jeg skulle vente fire timer på min. Det kunne min krop ikke.«

‘Jeg skal lave den scene NU’, råbte Peter Mygind, som – hvis nogen ellers skulle være i tvivl – normalt er et gennemsympatisk, roligt og venligt menneske.

»Det var, som om der var noget, der knækkede inden i mig. Som en streng der sprang,« forklarer han og fortsætter:

»Jeg begyndte at græde, løb ud af min garderobe og ud i min bil og brød fuldstændig sammen. Jeg kunne ikke mere.«

»Min krop var gennemtræt og udmattet, og den kunne slet ikke overskue, at jeg skulle vente flere timer på noget, som jeg havde sat mig op til at skulle klokken syv om morgenen,« forklarer Peter Mygind.

Grædende ringede han til sin kone, Lise. Og hans eget management ringede bekymret, for hele filmholdet på ‘Borgen’ var gået i panik over hans reaktion og havde ingen idé om, hvor han var løbet hen.

»De rendte rundt og ledte efter mig, indtil en lineproducer fandt mig grædende i min bil og sagde ‘du tager hjem lige nu, vi rykker optagelserne’.«

»Så kørte jeg direkte op til min læge og blev sygemeldt.«

I ti dage trak han stikket ud. Kunne ikke andet end ligge på sofaen og se ligegyldigt tv, der intet krævede af hans krop og sjæl.

Først derefter kunne han vende tilbage til ‘Borgen’ og færdiggøre optagelserne til den foreløbig sidste sæson af hitserien. Der har bidraget til at gøre Peter Mygind endnu mere kendt og eftertragtet i udlandet. Ikke mindst i Tyskland.

Hvilket han er dybt taknemmelig for.

Men den populære skuespillere har lært af sin stress, er blevet bedre til at mærke efter, sige fra.

»Jeg skulle have været af sted på optagelser i Sydafrika i sidste uge. Dagen efter, at optagelserne til næste sæson af ‘Sommerdahl’ var slut.«

»Men jeg sprang fra i sidste øjeblik, jeg kunne bare mærke, at det skulle jeg ikke.«

Til gengæld kan vi glæde os over og til, at Peter Mygind nu vender stærkt tilbage som den tidligere reservelæge ‘Mogge’ i ‘Riget Exodus’.

Og at det lige om lidt igen bliver ‘uhyggeligt’.

‘Riget Exodus’ har premiere på Viaplay 9. oktober