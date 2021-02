Optagelserne til den kommende film i franchisen 'Mission Impossible' lyder til at leve op til sit navn.

Først blev optagelserne udskudt på grund af corona, og siden gik en lydoptagelse af filmens store stjerne, Tom Cruise, viralt, fordi han meget aggressivt udskældte nogle ansatte på filmsettet efter at have set dem bryde med coronareglerne.

Og nu fortæller en anonym kilde ansat på filmen, at optagelserne til den syvende 'Mission Impossible'-film er et reelt 'mareridt' på grund af netop Tom Cruise. Det skriver The Sun.

Ifølge kilden er det stort set umuligt at færdiggøre optagelserne på grund af de mange coronarestriktioner, men 58-årige Tom Cruise er angiveligt 'besat' efter at få filmet færdig.

Tom Cruise under optagelserne til 'Mission Impossible 7'. Foto: Riccardo Antimiani Vis mere Tom Cruise under optagelserne til 'Mission Impossible 7'. Foto: Riccardo Antimiani

»Mange af os ville ønske, at vi bare kunne lade optagelserne stå på pause et stykke tid og så optage videre, når det er muligt, men Tom er fuldstændig besat efter at få filmet færdig, og ingenting kan stoppe ham.«

»Han er en meget ihærdig person, hvilket er imponerende, men også et mareridt for os andre,« fortsætter han.

Optagelserne til 'Mission Impossible 7' begyndte helt tilbage i 2019, men er blevet forsinket adskillige gange som følge af coronapandemien.

At Tom Cruise er ivrig efter at få optagelserne i hus, er ingen hemmelighed, hvis man har hørt de optagelser, der blev lækket tilbage i december, hvor Hollywood-stjernen gik amok på et par ansatte, der ikke holdt nok afstand til hinanden.

»Hvis jeg ser jer gøre det igen, så er I fucking ude,« skriger Tom Cruise blandt andet i optagelserne, som du kan læse mere om her.

»Vi er den højeste standard. De er tilbage i Hollywood for at lave film nu på grund af os. Fordi de tror på os og på det, vi laver. Jeg taler i telefon hver eneste fucking aften med filmselskabet, forsikringsselskaber, producere, og de ser mod os og bruger os til at lave deres film. Vi skaber tusindvis af job, I motherfuckers. Jeg vil aldrig nogensinde se det der igen. Aldrig!,« fortsatte han.