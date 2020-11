Fredag efter fredag er vi vant til at se hende på de høje hæle og svøbt i smukke kjoler, når hun smilende byder velkommen til ‘Vild med dans’. Men snart indtager hun en ny rolle.

For når der 3. december er premiere på den danske film ‘Lille sommerfugl’, står den populære tv-vært Sarah Günewald nemlig i toppen af plakaten. Side om side med Jesper Christensen, Karen-Lise Mynster og Mia Lyhne.

»Det er jo en lille rolle, som ikke er nær så stor som den pr-bølge, jeg er røget ind i. Jeg er en vigtig del af filmen, men vildere er den rolle altså ikke, hvis du spørger mig,« kommer det med en rå og uhøjtidelig latter fra 36-årige Sarah Grünewald om den nye side af hendes talent.

Helt ny er den ikke. Allerede for 10 år siden fik instruktør Jonas Elmer nemlig øje på hende og var fascineret af hendes mange ansigter.

Sarah Grünewald har mange ansigter og kan ifølge sig selv ligne alt fra en lille dreng til diva. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sarah Grünewald har mange ansigter og kan ifølge sig selv ligne alt fra en lille dreng til diva. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg har jo været model i mange år og kan ligne alt fra en lille hjemløs dreng, der hedder Frederik, til en meget pæn diva,« fortæller hun smilende og fortsætter:

»Han spurgte, om jeg kunne finde ud af at spille. ‘Det aner jeg ikke’ svarede jeg.«

Men det kunne hun og endte i hans film ‘Det andet liv’, ligesom hendes navn også var at finde på plakaten til publikums-succesen ‘Dirch’.

»De skulle faktisk bare bruge nogle damer til at vimse rundt,« siger hun om sin præstation i den.

Der gik jeg ud på toilettet og ringede til min mor Sarah Grünewald om at opdage, at det var Søren Kragh-Jacobsen, der havde kontaktet hende

Men anderledes aftryk fik hun sat på TV 2 Zulu-serien ‘Tomgang’. Så markant, at det blev bemærket af den garvede og prisbelønnede instruktør Søren Kragh-Jacobsen, som står bag ‘Lille sommerfugl’.

»Jeg mødte ham første gang for fire-fem år siden til Billed-Bladets guld-fest på d’Angleterre, hvor han kom hen og fortalte, at han havde set mig i serien og syntes, at jeg spillede så fint. Og at han virkelig gerne ville have mig med i sin næste film.«

»'Tusind tak for det,' sagde jeg og anede ikke, hvem han var. Tænkte, at han var en tilfældig sød ældre herre. Jeg var der med min eks-mand Rasmus og spurgte ham, hvem det var. Og fik så at vide, at det var Søren Kragh-Jacobsen, som bl.a. havde lavet ‘Mifunes sidste sang’,« fortæller Sarah Grünewald om sin pinlige brøler med en perlende latter.

»Der gik jeg ud på toilettet og ringede til min mor. ‘Søren Kragh-Jacobsen har lige sagt, at jeg gerne må være med i hans næste film’. 'Tillykke 'Kylling', gå ind og snak med ham,' sagde hun glad. Men det turde jeg ikke. For nu vidste jeg jo, hvem han var.«

En sød ældre herre. Det var, hvad Sarah Grünewald tænkte, da instruktør Søren Kragh-Jacobsen for nogle år siden henvendte sig og fortalte, at han gerne ville have hende med i sin næste film. Foto: Nils Meilvang Vis mere En sød ældre herre. Det var, hvad Sarah Grünewald tænkte, da instruktør Søren Kragh-Jacobsen for nogle år siden henvendte sig og fortalte, at han gerne ville have hende med i sin næste film. Foto: Nils Meilvang

At den kendte instruktør mente det seriøst, fik Sarah Grünewald bekræftet to år senere, hvor de atter mødtes samme sted, og han gentog sit tilbud. Og sidste efterår blev det altså en realitet.

»Jeg er vildt beæret over at få lov til at arbejde med så dygtigt et hold, der kan lære mig så meget. For jeg går altid efter at arbejde med folk, der er dygtigere end mig. Hvilket er ekstremt nemt, når man ikke er skolet,« smiler Sarah Grünewald, som i filmen spiller Maya, som under en guldbryllupsfest bliver viklet ind i de familiehemmeligheder, der gradvist vælter ud af skabene.

Sarah Grünewald i rollen som Maya i den nye danske film 'Lille sommerfugl. Her ses hun sammen med Mia Lyhne. Vis mere Sarah Grünewald i rollen som Maya i den nye danske film 'Lille sommerfugl. Her ses hun sammen med Mia Lyhne.

Filmrollen betyder dog på ingen måde, at det for fremtiden er slut med at se hende i høje hæle og svøbt i smukke kjoler på tv.

For selvom hun på ottende år er vært på ‘Vild med dans’, elsker hun stadig programmet og muligheden for at arbejde med mange forskellige mennesker, der kan lære hende noget.

»Det er dét, jeg tænder på. Hele tiden at lære noget nyt. Jeg elsker at lave mange forskellige ting og ville blive meget træt, hvis jeg eksempelvis skulle lave ‘Vild med dans’ hele året.«

»Men jeg håber, at jeg en dag får lov til at lande en filmrolle, hvor jeg virkelig får lov til at spille igennem. For at se, om jeg kan finde ud af det.«