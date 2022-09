Lyt til artiklen

Da den britiske model Kate Moss fik sine første diamanter, foregik det på en ret særlig måde.

Hun fik dem af sin daværende kæreste – skuespilleren Johnny Depp – men måden, han gav dem til hende på, var … ganske usædvanlig.

Det afslører den 48-årige topmodel i et interview med British Vogue i forbindelse med, at hun ser tilbage på nogle af sine mest ikoniske looks gennem årene.

Det indebærer blandt andet den hvide John Galliano-kjole, hun bar til modeprisuddelingen CFDA Fashion Awards tilbage i 1995.

Arkivfoto af Kate Moss og Johnny Depp tilbage i 1995. Det er ikke den omtalte hvide kjole fra artiklen. Foto: Rhonda Birdorf Vis mere Arkivfoto af Kate Moss og Johnny Depp tilbage i 1995. Det er ikke den omtalte hvide kjole fra artiklen. Foto: Rhonda Birdorf

Til kjolen havde hun valgt et par sorte Manolo Blahnik-stiletter – og en diamanthalskæde.

»Den diamanthalskæde gav Johnny mig,« mindes hun:

»Det var de første diamanter, jeg nogensinde ejede. Han trak dem ud af sin røv,« tilføjer hun med et grin i en video, som British Vogue har delt.

Ifølge modellen var hun på vej ud for at spise middag med den amerikanske skuespiller, da det skete:

»Han sagde: 'Jeg har noget i røven, kan du tage et kig?«, griner hun:

»Jeg tænkte bare: 'Hvad?'. Jeg stak mine hænder ned i hans bukser, og så trak jeg en diamantkæde ud. Den diamanthalskæde.«

Kate Moss og Johnny Depp var sammen i årene fra 1994 til 1998.

Deres gamle forhold har den seneste tid igen trukket overskrifter, efter den 59-årige skuespiller endte i en injurieretssag om hustruvold mod Amber Heard, som han var gift med fra 2015 til 2017.

Kate Moss vidner under retssagen mellem Johnny Depp og Amber Heard. Foto: EVELYN HOCKSTEIN Vis mere Kate Moss vidner under retssagen mellem Johnny Depp og Amber Heard. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

Under den stærkt omtalte retssag blev Moss indkaldt som vidne af Depps advokater, efter at Heard nævnte hende undervejs i sagen.

Fra vidneskranken henviste Amber Heard til meldinger om, at Depp engang skulle have skubbet Kate Moss ned ad en trappe.

Det afviste Kate Moss dog – og hun forklarede, at hun var gledet ned ad trappen, mens Johnny Depp ikke havde noget med det at gøre.

»Han har aldrig skubbet til mig, sparket mig, smidt mig ned af nogen trapper,« sagde hun.

Amber Heard har anket dommen i injuriesagen, som hun tabte – hvor nævningetinget afgjorde, at hun skal betale Johnny Depp 15 millioner dollar i erstatning for at have ærekrænket ham.

Nævningetinget meddelte desuden, at Depp skulle betale to millioner dollar til Heard som følge af det kontrasøgsmål, hun havde rejst mod ham.