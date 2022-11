Lyt til artiklen

10, 10, 10, 10 og 10.

Sådan lød dommerstemmerne i 'Vild med dans' til skuespiller Caspar Phillipson og partneren Malene Østergaard efter deres argentinske tango.

Dermed var der dømt topkarakter allerede i semifinalen, men parret selv ser det ikke som en presbold forud for næste uges finale, hvor vinderen skal findes.

»Det kunne der godt være, men på den anden side tænker jeg, at nu har vi oplevet det. Jeg tror mere, det er en gave. Jeg har ingen forventninger til, at det sker i næste uge, så det var bare vildt, at det skete i dag,« forklarer skuespilleren og slår fast:

»Men det gør ikke noget, hvis det også sker i næste uge.«

For parret er det vigtigste, at de holder fast i at få det bedste ud af hver dans og ikke tænker så meget på, at de er med i en konkurrence.

En strategi, som de selv kalder god – og som må siges at have afspejlet sig på gulvet, hvor dommerne nærmest lige siden første program har sendt dem store roser.

Undervejs er Caspar Phillipsons hofter også løsnet mere og mere op, som det blev nævnt i programmet.

Faktisk så meget, at han nu ikke er sikker på, at de er til at stoppe igen, når han hænger danseskoene op og vender tilbage til skuespillet.

»Jeg tror, vi får nogle meget vridende og dansante roller at se de næste par år,« lød det med et grin.