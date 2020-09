Det er ikke tilfældigt, at Sofie Linde efter årets 'Zulu Comedy Galla' i over en uge nu har sat dagsordenen i Danmark.

Den 30-årige tv-vært formår som få at brænde så stærkt igennem på tv, og via en række interview med tidligere og nuværende chefer og samarbejdspartnere får du her en forklaring på, at Sofie Linde efter 12 år i branchen måske er Danmarks bedste og mest indflydelsesrige på sin position.

Historien om Sofie Lindes entré i rampelyset begynder i stationsbyen Odder lidt syd for Aarhus i midten af 00'erne.

Her vokser Sofie Linde, der dengang også brugte efternavnet Lauritsen, op i en kernefamilie som den ældste i en søskendeflok på fire. Drømmen er at gå i sine lægeforældres fodspor.

Frida Brygmann, manuskriptforfatter for Sofie Linde til 'Zulu Comedy Galla': Hvordan er Sofie at arbejde med som manuskriptforfatter? »Sofie har været en stor del af skriveprocessen til 'Zulu Comedy Galla'. Hun har virkelig engageret sig i de måneder, vi har arbejdet, og det har været en kæmpe gave for os på redaktionen at have en vært på, som også er så idérig og sjov. Det er jo ikke givet, at bare fordi du er vært, så er du nødvendigvis helt vildt sjov og har timing, Men det har Sofie. Hun fornemmer ting i lokalet på den sjoveste og skarpeste måde, og så er hun lynende begavet.« Hvad var dit førstehåndsindtryk af Sofie Linde? »Jeg har kendt Sofie et par år. Vi er stødt på hinanden til utallige fester og er altid endt sammen ovre i hjørnet med drinks i hænderne, og så har vi stået og råbt og skreget og fotalt dårlige vittigheder til hinanden, og nu er vi både arbejdskollegaer og gode venner. Sofie er et af de mest positive væsner, jeg er stødt på. Ikke fordi hun ikke tør sige, hvem fisens ejermand er, men hun har en ekstrem lys tilgang til ting, og det beundrer jeg hende meget for.« Hvad er dit bud på, hvorfor Sofie i de sidste mange år har været en af Danmarks mest populære tv-værter? »Fordi hun er en jysk, dejlig og gæv pige (Det hader hun, når jeg siger, haha). Sofie er Danmarks mest populære vært, fordi det stråler ud af hende, at man kan regne med hende. Derfor bliver vi alle trygge, når vi kigger på hende. Hun er vores alle sammens storesøster, og hun passer på os. Hun er ukrukket, og hun kunne aldrig drømme om at se ned på nogen.«

Som 14-årig søger hun imidlertid et fritidsjob på DR i Aarhus som rengøringskone. Det får hun ikke, men til gengæld bliver hun kaldt til casting som vært på børneprogrammet 'Fandango', hvor blandt andre børne-tv-stjernen Signe Lindkvist er en del af holdet.

De synes, Sofie Linde er lige ung nok til at blive vært, men de gemmer hendes ansøgning.

Debuterer som skuespiller

Nogenlunde på samme tid er den aarhusianske filminstruktør Nils Malmros i gang med at lede efter unge skuespillere til en ny film 'Kærestesorger', der skal optages på Viborg Katedralskole.

Sofie Linde kender udmærket til Nils Malmros og hans film-cv og især klassikeren 'Kundskabens træ', som hun skriver opgave om i skolen. Derfor går hun for sjov til casting på 'Kærestesorger'.

Nils Malmros, der i dag er 75 år og er gået på pension, fortæller til B.T., at han tydeligt kan huske, da en ung Sofie Linde ville være med i hans film.

»Hun var allerede dengang enorm kvik, men det sjove er, at hun faktisk startede med at begå en fejl, der gjorde, at hun ikke kunne være med,« fortæller Nils Malmros.

Sofie Linde i filmen 'Kærestesorger' fra 2009. Foto: Martin Dam Kristensen / Med tilladelse fra Nils Malmros

Sofie Linde havde udfyldt casting-papirerne forkert og gjort sig selv to år ældre, og da filmen skulle optages over tre år, så man kunne se skuespillernes fysiske udvikling i løbet af gymnasieårene, var han bange for, at hun ville være for gammel.

»Vi var i syv sind,« fortæller Nils Malmros med et grin og tilføjer, at han jo så heldigvis kunne ånde lettet op, da der bare var tale om en skrivefejl.

Han husker Sofie Linde som utrolig moden af sin alder.

Nils Malmros, der har arbejdet med unge utrænede skuespillere i flere af sine film, fortæller, at de fleste unge piger helst vil spille 'den kønne pige', men da han fortalte Sofie Linde, at der ikke var meget 'glamour' over hendes rolle – at hendes karakter som hovedpersonens veninde mere var typen, der blev gjort til grin i historien, syntes hun bare, at det lød spændende.

Sofie Linde i filmen 'Kærestesorger' fra 2009. Foto: Martin Dam Kristensen / Med tilladelse fra Nils Malmros

»Nååh, det er sådan en 'Klister'-rolle (mobbe-offer i Nils Malmros' film 'Kundskabens træ', red.), sagde hun bare. Det var så befriende og en kæmpe gevinst, at hun var klar på filmens måske sværeste rolle og ikke automatisk ville være den ombejlede,« fortæller Nils Malmros, der sagtens kan forestille sig, at Sofie Linde havde forfulgt en videre skuespillerkarriere.

»Det tror jeg godt, hun kunne, hvis hun ville, men jeg tror bestemt også, at hun er kommet på den rette hylde.«

Sofie Linde sagde for et par år siden til B.T. om sin skuespillerkarriere, der sluttede efter 'Kærestesorger':

»Jeg tror ikke, det er der, mit talent ligger. Jeg var 15 år, og det var skidesjovt, men ud fra de skuespillere, jeg kender, virker det som et alt for hårdt miljø.«

10.000 kroner om måneden

Da Sofie Linde i 2008 bliver færdig med gymnasiet, tror hun stadig, at hun skal læse medicin, når hun har holdt et sabbatår i London.

Ude på DR vil man det dog anderledes. De har ikke glemt hendes tidligere casting og hiver fat i hende, da de i sommeren 2009 mangler en ny vært til deres populære børne-sommerprogram 'SommerSummarum'.

Mikkel Kryger, der siden 2012 har været vært på 'Go' morgen Danmark', bliver Sofie Lindes første medvært og mindes deres første møde i DR Byen:

»Hun var blevet ringet op af Signe Lindkvist og kom så direkte fra London iført en bowlerhat og var helt kulret. Hun var jo kun 18 år og kom lige fra flyet, så jeg forstår godt, at hun var lidt forvirret.«

Både Sofie Linde og Mikkel Kryger har i tidligere interview fortalt, at de i starten lige skulle finde ud af at arbejde sammen, men efter lidt opstartsproblemer blev de ikke kun gode kollegaer, men også privat rigtig gode venner.

Sofie Linde og Mikkel Kryger i 2009, da de blev værter sammen på 'SommerSummarum'. Foto: Agnete Schlichtkrull / DR

»Hun har samme alder som min lillesøster, så jeg havde hurtigt en søster-vibe med hende, og der endte jo med at komme et rigtig godt venskab ud af det,« fortæller Mikkel Kryger, der beskriver hende som en modig tv-vært.

»Hun er ikke bange for noget, men tager tingene med et smil og humor. Jeg har lært meget af hendes afslappede og spontane tilgang til tingene. Og så er hun jo bare 'one of a kind'. Hun er nede på jorden og har en fuldstændig vidunderlig selvironi. Det kommer man langt på.«

Sofie Linde har tidligere beskrevet sin start i DR som netop forvirrende. Hun skulle lige finde ud af at have et 'rigtigt arbejde' og ikke kun fokusere på, hvornår fredagsbaren åbnede.

I 'Mads og monopolet' har hun desuden afsløret, at hun i det første år 'kun' fik udbetalt 10.000 kroner om måneden i løn, så der gik noget tid, før hun for alvor steg i graderne.

Sofie Linde har været vært ved børnenes melodigrandprix, MGP, flere gange. I 2015 var hun vært sammen med Søren Rasted og sin senere mand Joakim Ingversen. Foto: Henning Bagger

Evner at sætte Blachman på plads

På DR vidste man dog udmærket godt, at man havde fat i et supertalent, og underholdningsredaktør Jan Lagermand Lundme fulgte hende nøje de følgende år, hvor hun fik masser af værtstræning blandt andet som vært på børnenes melodigrandprix, MGP.

Da man i 2016 manglede en ny vært til 'X Factor', var Jan Lagermand Lundme ikke i tvivl.

»Vi havde jo fulgt hende igennem årene og tænkte, at det var helt sindssygt, så talentfuld og naturlig hun er. Vi havde snakket med hende om, hvornår det passede at tage springet til at være voksenvært, og da vi så skulle finde en ny vært til 'X Factor', og hun også følte sig klar, så var det naturligt at spørge,« fortæller han.

»Det specielle ved Sofie, og som er hendes kæmpetalent, er, at hun er sig selv, så vi vidste på forhånd, hvordan det ville blive med hende som vært,« tilføjer han og slår fast:

»For mig var det måske et af de sikreste værtsvalg, jeg har været med til igennem tiden.«

Sofie er frygtløs og modig. Hun kaster sig ud i bassinet og håber, at der er vand i. Hun er villig til at sætte røven i klaskehøjde og sej nok til at tage de smæk, der må komme Rasmus Bjerg lavede i starten af 2020 showet 'Linde på Bjerget' med Sofie Linde

Sofie Linde blev præsenteret som ny 'X Factor'-dommer i 2015. Foto: Simon Læssøe

Som 'X Factor'-vært bliver Sofie Linde især hyldet for at turde give Thomas Blachman modspil og sætte ham på plads, hvis hans tv-taler tager overhånd. En evne, Jan Lagermand Lundme især fremhæver:

»Når Thomas Blachman talte for meget, så sagde hun 'hold nu bare mund', og så gjorde han det, fordi hun indgyder den respekt, som hun gør.«

I 2019 skifter 'X Factor' til TV 2, og Sofie Linde følger med. Jan Lagermand Lundme erkender, at han ærgrede sig over at måtte sige farvel til deres guldfugl.

»Vi har som sagt rigtig mange dygtige værter, men selvfølgelig. Hvem vil ikke være ærgerlig over det. Men jeg er ikke mere ærgerlig, end at jeg godt forstår det, og jeg ønsker hende al held og lykke,« lyder det med tilføjelsen:

»Hvis hun på et tidspunkt får lyst til at komme tilbage og lege lidt med os igen, så er døren bestemt ikke smækket.«

Da vi købte 'X Factor', var det helt åbenlyst for os som noget af det første at forhøre os, om Sofie Linde havde lyst til at fortsætte på programmet på TV 2. Og det havde hun heldigvis Dorte Borregaard, underholdningsredaktør TV 2

Sofie Linde blev i 2017 gift med Joakim Ingversen. Her ses de sammen ved 'Zulu Awards' samme år. Foto: Nils Meilvang

'X Factor' gør for alvor Sofie Linde til superstjerne i Danmark. Med skiftet til TV 2 bliver hun selvstændig og er nu så stort et navn, at hun som nævnt i indledningen nu som få kan sætte sig på dagsordenen i over en uge ved at tale om ligestilling og sexisme ved 'Zulu Comedy Galla'.

Sofie Linde anno 2020 har over en halv million følgere på Instagram, laver comedyshow, udgiver bøger og kan fejre livet på toppen af tv-branchen i en strandvejsvilla med mand, andet barn på vej og en svømmepøl i haven.

»Sofie er et kæmpe naturtalent. Hun er fantastisk til både med stor autoritet at styre løjerne på 'X Factor' og samtidig være både empatisk og spontan, når det gælder. Hun er sig selv og har sig selv med. Det er en gave at arbejde med en så dygtig underholdningsvært,« lyder det fra hendes nuværende chef, Dorte Borregaard, underholdningsredaktør på TV 2.