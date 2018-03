Af: Emilie Langbo Holm, Realityportalen.dk

Det forelskede par fortæller nu, hvor de mødte hinanden.

Det blev tidligere på ugen afsløret, at Fie Laursens kæreste Frederik Valeur også bliver deltager i denne sæson af ‘Paradise Hotel’. Man kunne derfor som seer godt forestille sig, at det måske var på hotellet i Mexico, at parret havde mødt hinanden første gang.

I aftes tjekkede Fie dog ud af ‘Paradise’ som den første deltager – inden Frederik overhovedet var tjekket ind på hotellet. Spørgsmålet er så nu, om Fie tjekker ind igen senere, eller parret slet ikke møder hinanden under varme himmelstrøg?

Fie og Frederik afslører dog selv, at deres første møde ikke fandt sted i Mexico:

»Vi mødte hinanden en måned før, optagelserne startede i Mexico. Så vi havde heller ingen ide om, at hinanden skulle være med i programmet, for vi kendte ikke hinanden så godt. Men vi mødte hinanden hjemme i Danmark,« fortalte Fie til forpremieren af ‘Paradise’ i mandags.

»Og faktisk kan jeg heller ikke huske, hvem jeg mødte inde på hotellet. Men første gang, jeg mødte Fie, var hvert fald ikke i Mexico. Det var i København på en natklub. Men vi kærestede ikke inden Mexico. Det var bare ren hygge. Og mere kan vi ikke rigtig sige, resten må I finde ud af,« fortsatte Frederik hemmelighedsfuldt.

Se hele interviewet, hvor Fie og Frederik også afslører, hvad status er med deres boligsituation:

