Snart kan stort set hele familien Laursen opleves på tv-skærmen, når Fie Laursens forældre også kaster sig ud i et nyt program.

I sidste uge kunne den opmærksomme følger spotte Fie Laursen i selskab med DR-værten Abdel Aziz Mahmoud, og hun hintede på sin Instagram for et nyt program med hende på public service-kanalen. Nu fortæller hun mere om programmet på sin blog.

'Abdel har et program, som er ude i april, hvor han i et afsnit blandt andet følger mig, kommer helt tæt ind på mit liv, omkring hvordan det har været at blive kendt som barn, samt de hårde kampe jeg har haft tæt på livet. Mine forældre er med i afsnittet, hvor de fortæller, hvordan det er som forældre at stå på sidelinjen,' skriver Fie på bloggen og fortsætter:

'Jeg synes, det er blevet så godt og rørende – og jeg er så glad for, at mine forældre havde lyst til at være med, for de har jo aldrig været fremme på tv-optagelser med mig. Jeg har klodens bedste forældre – og det er så fedt, at de stiller sig frem og fortæller deres side af historien og deres bagside af medaljen ved at have en datter, som er kendt'

Det vides endnu ikke, hvilket program det er, Fie Laursen medvirker i på DR, men Abdel Aziz Mahmoud har tidligere haft reportageprogrammet ‘Adgang’ på DR2, hvor han stillede skarpt på forskellige personer eller ting i samfundet, så måske er det en ny sæson af det eller noget lignende.

Fie lover at holde sine fans opdateret på bloggen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk