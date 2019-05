Fies forældre har været med på sidelinjen gennem hele Fies digitale karriere, selv om de har mødt meget kritik og endda chikane.

I aften klokken 22 kommer sidste afsnit af DR2-programmet ‘Abdel mellem fjender’ med Fie Laursen, hvor Fie er under kærlig behandling af tv-værten Abdel Aziz Mahmoud. I dette afsnit møder Abdel endda Fies forældre, der hedder Eddie og Anette og begge arbejder som bogholdere.

Her får de fire sig en god snak, da Abdel spørger, hvad de tænker om, at så mange tror, at de ikke har opdraget Fie eller haft en holdning til, hvad hun lavede på nettet.

»Vi har netop holdt os i baggrunden, og det er et bevidst valg fra vores side. Altså, vi har prøvet sådan at guide Fie bag ved, og ligesom hun har lagt billeder op, har vi sagt: “Hallo, den der accepterer vi ikke, du får chancen, 10 minutter, hvis ikke det er slettet, så gør jeg det”. At folk udtaler sig om, at der ikke har været nogen inde over Fie, det er ikke noget, der støder mig, fordi vi har valgt det sådan her, at vi vil være i baggrunden for at guide Fie. Internettet er et hårdt sted at være – især som ung,« fortæller Fies mor Anette.

Hun forklarer også, at det har været vigtigt for hende og hendes mand, Eddie, at holde sig i baggrunden af deres datters internet-popularitet.

»Vi er Eddie og Anette, og lad os lige have vores liv. Man får jo også for eksempel tilbudt mange programmer. “Vil du ikke være med i et program med Fie?” og sådan noget, men nej, det vil jeg ikke. Det har jeg sagt nej til i otte år,« fortæller Anette.

Men at de har holdt sig i baggrunden betyder bestemt ikke, at de ikke har været der for deres datter, understreger far Eddie.

»Jeg synes tværtimod, så har vi hele tiden kunne støtte Fie og passe på hende. Det er også derfor, jeg deltog i Aftenshowet dengang. Hun havde ikke fået lov at tage der ind, hvis ikke jeg havde taget med. Fordi der var følelserne helt oppe at køre. Jeg har været i Stockholm og Amsterdam med Fie, og bogturen har jeg været med rundt også, fordi der er nogle haters, der nogle gange kan finde på at komme,« fortæller Fies far, Eddie.

Bestemmer Fies indhold

Fies mor uddyber, at selv om Fie har modtaget meget kritik, også på forældrenes vejene, så har de altså været så meget inde over deres datters færden på internettet, at de selv har kunne gå ind og slette Fies opslag.

»Lige fra hun startede, så har familien Danmark jo skrevet til Eddie og Anette og sagt: “Hvad er I for nogle forældre, hvad er det, I tillader, I skulle aldrig have haft børn”, og folk har virkeligt været modbydelige. Og så har vi jo fulgt med 100 procent hele vejen rundt. Vi er inde og være admin,« forklarer Anette, og Fie bekræfter, at de stadig har redigeringsrettigheder til hendes Facebook-profil.

Dog indrømmer Fies mor Anette, at der har været “tusindvis” af gange, hvor de ikke har været begejstrede for de opslag, som deres unge datter lagde op.

»Vi kan grine af det nu, fordi det hele er en rejse at være på nettet. Det har været en hel vild rejse, forklarer Anette, der suppleres af sin datter, der særligt mindes én bestemt episode.«

»Jeg kan huske, at jeg postede et billede i undertøj, hvor jeg var 17, hvor at min mor skrev til mig, at det skulle slettes lige omgående. Og så slettede jeg jo opslaget, men det der var, det var at folk havde jo gemt det billede, så det ligger jo stadig på Google. Så jeg har jo lyttet helt op til, at jeg var 18, og så nåede jeg den der: “18 år, fuck det der, jeg bestemmer selv”,« forklarer Fie.

Dog havde Fie også en trodsig periode, hvor hun ikke ville lytte til sine forældres fornuft, mens hun var under 18. Det beskriver hun i første afsnit af ‘Abdel mellem fjender’.

»Mine forældre og jeg har haft virkeligt mange kampe. De kunne råbe mig ind i hovedet tusinde gange og sige: “Du skal ikke lave den der video”, “Du skal ikke poste det der billede”, men jo flere gange de sagde det, jo mere fik jeg lyst til det,« fortæller Fie.

Da Abdel så spørger forældrene om Fies daværende modvilje over for deres indgriben, så lyder det ikke helt til, at de alligevel bare sætter foden ned og selv sletter indhold fra Fies profiler.

»Det var en hård periode, og vi arbejdede meget på at gå i dialog om, hvilket indhold de der historier havde, og hvorfor skulle de være der, og ligesom hvilken nytte er det til. Og med tiden kunne Fie også godt se, at hun var faktisk på et forkert spor. Det har vi sagt til hende hele tiden. Men det var en meget svær balancegang,« forklarer mor Anette.

Sex på tv

Mor Anette bekræfter, at de gav Fie mere frie tøjler til selv at administrere sine sociale medier, da hun blev myndig.

»Jeg skal guide rigtig meget op til, at Fie er 18, og bagefter kan jeg have en holdning til, hvordan Fie lever sit liv. Men jeg skal jo ikke sådan … Altså, hvis Fie synes, det er det, hun skal med sit liv, så skal jeg jo som forælder ikke sidde og sige: “Ej, Fie, nu stopper du med det der”. Sådan er det jo ikke at have børn,« forklarer Anette.

Heller ikke sex på tv, som Fie på det seneste har haft masser af i ‘Ex on the Beach’, er noget, som Fies forældre vil forsøge at holde hende fra. Tværtimod er de stolte af, at deres datter ventede så længe med at hoppe under lagnerne for rullende kameraer.

»Jeg har den holdning, at jeg synes, at hun har ventet så længe med at falde i den fælde at have sex på tv, fordi der synes jeg, de falder lidt i fælderne,« siger Anette i programmet.

Opbakning trods chikane

Forældrene fortæller også i aftenens afsnit af ‘Abdel mellem fjender’, at de altid har bakket deres kontroversielle datter op, selvom det til tider er gået så voldsomt ud over dem selv, at de måtte overveje at flytte.

»Den sværeste periode har været, når mobningen gik ind – altså fyldte så meget, at den kom hjem til vores private hjem. Og da det så ligesom var, at folk de trådte ind på vores private område og ødelagde ting. Og de kom op til vores hus, og vores hunde gøede om natten. Der var mange perioder, hvor vi ikke sov og alt det der. Det har virkeligt været det hårdeste. Det har været en stor omkostning, som gør, at du tænker: “Skal vi flytte?”,« fortæller Anette, der dog slog de mange tanker om flytning væk, fordi folk sikkert bare ville finde dem igen.

Hun fortæller også, at de havde nummeret på en speciel politimand, som de kunne ringe til døgnet rundt, hvis de blev for utrygge ved de ubudne gæster.

»Det eneste, der kun få mig til at overveje at slette bloggen og alle de ting, det var, at det gik udover min familie. Og der bakkede I mig jo op og sagde, at jeg skulle overhovedet ikke stoppe det, jeg lavede på grund af jer, fordi I var lige så stærke som mig,« uddyber Fie Laursen, før hun suppleres af sin mor.

»Jeg har altid sagt “Fie, de kan skrive og hate; de kan skrive alt det, de vil på nettet; de kan komme og smadre vores hus, men lov mig én ting, skat, de må aldrig tage din drøm fra dig. De drømme, du har, dem skal du føre ud i livet, du skal blive en stærk kvinde, og det gør du ved at gå med dig selv. Og jeg er direkte i ryggen”,« lyder det opbakkende mantra fra Anette.

Du kan se både afsnit ét og to af ‘Abdel mellem fjender’ allerede nu på DR TV. Afsnit to kan du se i aften klokken 22:00 på DR2.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk