Laursen-familien går lige nu igennem en meget hård periode.

For torsdag gik Fie Laursens farfar bort, efter han for få dage siden pludselig blev indlagt. I første omgang med en blodprop, som han kom sig over, men undervejs i forløbet blev han testet positiv for coronavirus.

»Min farfar var det skønneste menneske. Altid kæk. Han overlevede en blodprop, men så kom corona, og så kom han først i koma på grund af virussen. Og så mistede vi ham i dag (torsdag, red.). Han døde af den forfærdelige virus,« fortæller en berørt Fie Laursen til B.T.

Noget, der rammer endnu mere i denne tid, hvor der er så mange restriktioner. For det har også haft konsekvenser for familien, der i den sidste tid ikke kunne besøge ham.

»Det er en hård tid, hvor intet foregår, som det burde, og som det normalt ville. Vi fik ikke besøgt ham og sagt farvel. Vi får ham heller ikke at se i sin kiste, som man normalt ville. Vi får ikke sagt farvel,« fortæller Fie Laursen, der er blogger og realitystjerne.

Hendes farfar blev 83 år gammel, og han er den anden bedsteforælder, hun har mistet på meget kort tid.

I sidste uge døde hendes mormor efter længere tids sygdom, og for tre år siden døde hendes morfar, som havde været syg i en længere periode.

»Jeg har nu en tilbage, som jeg vil passe på og værdsætte alt min tid med. Tid er nemlig noget, jeg har taget for givet. Det er en rigtig hård tid for familien. Men vi holder sammen,« fortæller Fie Laursen.

Fie Laursen er herhjemme kendt som influencer, blogger og tv-personlighed. Foto: Linda Kastrup Vis mere Fie Laursen er herhjemme kendt som influencer, blogger og tv-personlighed. Foto: Linda Kastrup

Hun fortalte selv på sine sociale medier for fire dage siden, at hendes farfar var blevet indlagt i isolation. Onsdag kunne hun så i en video på YouTube fortælle, at det desværre ikke gik den vej, familien havde håbet.

Allerede her havde de fået den triste besked, at farfaren, der netop var flyttet på plejehjem, ikke ville overleve sygdommen, fortalte hun meget åbent.

Og der er en grund til, hun har delt farfarens sygdomsforløb og død med sine følgere og resten af Danmark.

»Jeg håber, at det, at jeg italesætter at miste min farfar til coronavirus, vækker alvoren hos de unge, så de ikke også skal miste deres bedsteforældre,« siger Fie Laursen.