Daniel Cristino er altid blevet udpeget som homoseksuel. Nu åbner han op om sin seksualitet.

Da Fie Laursen, 24, blev kærester med den norske fotograf Daniel Cristino, 24, begyndte rygterne straks at sprede sig omkring parret.

Mange anklagede parrets hurtige kærestestatus for at være et mediestunt, og flere proklamerede, at parret umuligt kunne være forelskede, ikke mindst fordi Daniel “tydeligvis” måtte være homoseksuel.

»Hele mit liv er jeg blevet spurgt ind til min seksualitet. Generelt antager alle nye mennesker, jeg møder, at jeg er “homo, eller mindst biseksuel”,« forklarer Daniel til Realityportalen.

Homo, hetero eller midt i mellem?

Hele Daniels liv har folk spekuleret i og stillet spørgsmålstegn ved hans seksualitet. Og Daniel har da heller ikke altid selv kunne finde rundt i det, selvom han altid har vidst, at han ikke kun var heteroseksuel.

Men nu er den 24-årige realitydeltager blevet klar over sin seksualitet og klar til at åbne op omkring den. Han er nemlig biseksuel.

»Da jeg voksede op, vidste jeg ikke, at biseksualitet var en ting. Jeg vidste, at jeg blev tiltrukket af piger, men jeg anede ikke, at der var noget imellem,« fortæller Daniel, der også på et tidspunkt troede, at han måske var homoseksuel.

Skjulte lysten til mænd

Daniel har hele livet gemt den side væk af sig selv, der var tiltrukket af mænd. Men med lidt mere modenhed – og lidt alkohol i blodet – slap Daniel tøjlerne lidt mere og udforskede sin tiltrækning af det samme køn med flirt, kys og kærtegn.

»Fra jeg var 20 år, så blev jeg en lille smule mere åben overfor at flirte med drenge eller lade dem flirte med mig, og jeg fandt ud af, at jeg virkelig nød det: Tanken om at have en mand tæt på mig, der tager sig af mig som “manden i forholdet” gør mig varm indeni,« forklarer 24-årige Daniel.

Hans første erotiske oplevelse var også, da han som 9-årig så en anden dreng nøgen og blev opstemt. Han slog det dog væk og tænkte, at han bare var ung og forvirret. Siden blev han også opstemt af kvinder.

»Jeg fandt ud af som cirka 20-årig, at jeg fik et ekstra seksuelt drive af kvinder med mandlige træk som kort hår eller pumpede kroppe,« forklarer han.

Springer ud

Senest har man kunne se Daniel i det norske realityprogram ’71 grader nord’, og det var hans meddeltagere i programmet, der gav ham lyst og mod til at åbne op omkring sin seksualitet.

»Nu er det en normal ting i vores samfund at være biseksuel, så jeg besluttede mig for rent faktisk at tillade mig selv at sige: Okay, jeg er bi,« forklarer han.

Fra romantik til sex

Daniels seksualitet er dog ikke et helt færdigt kapitel for ham, selvom han er blevet bevidst og åben omkring den. I stedet er det nu, han fremover vil udfolde sig som sit mest autentiske selv.

»Som det er nu, så er jeg mere tiltrukket af det kvindelige køn, men jeg kan nemt se mig selv i en romantisk relation med en mand,« fortæller Daniel, der endnu ikke føler sig parat til at have en seksuel relation til en mand.

»Lige nu foretrækker jeg det romantiske over det seksuelle. Jeg er stadig meget skrøbelig og går ekstremt langsomt frem, fordi jeg aldrig har prøvet det før,« forklarer han.

Herunder kan du se et opslag, hvor Daniel sætter ord på sin seksualitet

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Daniel Cristino (@danielcristino_)

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk