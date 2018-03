Bloggeren Fie Laursen har lagt det, hun selv kalder 'grænseoverskridende billeder' af sine bryster på nettet.

Efter et mislykket ophold på årets 'Paradise Hotel' er Fie Laursen snart aktuel i reality-serien 'Divaer i junglen', men det er bestemt ikke det eneste, der sker i hendes liv.

For nylig kunne bloggeren afsløre, at hun snart skal have foretaget en brystforstørrende operation, fordi hun ikke er 100 procent tilfreds med sit udseende.

»Det er noget jeg har ønsket mig siden jeg var helt lille - jeg er fascineret af store bryster, og glæder mig til at blive 100 procent tilfreds med mig selv«, sagde Fie Laursen til BT og metroxpress i forbindelse med afsløringen.

Hun nøjes ikke med at forklare sine bevæggrunde, men viser nu også hele Danmark årsagen til, at hun ønsker større bryster.

På sin blog har hun fredag publiceret flere billeder af sine bryster som de ser ud nu ved siden af et computermanipuleret billede af, hvordan de kommer til at se ud.

Se billederne her.

I forbindelse med offentliggørelsen af billederne, som Fie Laursen selv kalder 'grænseoverskridende', uddyber hun årsagen til det store indgreb, hvor hun forventer at få sat implantater på hele 400 ml ind.

»Som de fleste kvinder, så er mit ene bryst også større end det andet og det er faktisk sådan at min ene nipple også er lidt større end min anden, så det vil der ihvertfald ændres på«, skriver hun.