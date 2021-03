Fie Laursen vil for en stund forlade sit hjem på den spanske solkyst for at sidde på anklagebænken i Danmark.

For den tidligere realitystjerne skal møde i byretten, fordi hun ifølge Forbrugerombudsmanden tidligere har lavet skjult reklame på sin Instagram-profil.

Det skriver Se og Hør, som har været i kontakt med 24-årige Fie Laursen.

»De mener, jeg har lavet skjult reklame. De mener ikke, jeg har skrevet det rigtigt – man skal skrive reklame foran og ikke bagved i teksten,« forklarer Fie Laursen til Se og Hør om de tekster til diverse opslag på Instagram, som er skyld i anmeldelsen fra Forbrugerombudsmanden.

Portræt af Fie Laursen i sit hjem i Jægerspris. Fotograferet 26. maj 2016. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Portræt af Fie Laursen i sit hjem i Jægerspris. Fotograferet 26. maj 2016. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det er mere end et år siden, at Fie Laursen i første omgang var til afhøring hos politiet. Og nu er der kommet brev i postkassen, der viser, at hun skal møde op i Københavns Byret til november.

Det har efterladt en meget uforstående Fie Laursen, da hun ikke vidste, at det havde betydning, hvor i opslaget man skriver, at opslaget er reklame.

Hun udtrykker over for det danske medie, at hun mener, at det er en personlig hetz mod hende.

Fie Laursen er dog ikke den eneste influencer, der har fået reklameørerne i maskinen.

Forbrugerombudsmanden har i den seneste periode i højere grad gjort op med manglende eller forkert reklameførelse på de sociale medier hos danske influencere.

Model og influencer Philine Roepstorff udtrykte i februar sin vrede mod Forbrugerombudsmanden med et nøgenbillede, da en bøde fra Forbrugerombudsmanden nu blev årsagen til, at hun 'ikke havde råd til tøj'.

Også forsidefruerne Tina Lund og Jackie Navarro opsøgte en advokat efter et brev fra Forbrugerombudsmanden for at få ordentlig styr på reklamereglerne på de sociale medier.

Men influenceren og Only Fans-modellen Fie Laursen tager stævningen med oprejst pande og kan slå to fluer med et smæk med sit besøg i Danmark.

Hun glæder sig over, at besøget i byretten kan kombineres med et gensyn med familie og venner.