Bloggeren Fie Laursen er ikke bleg for at vise kroppen frem på sociale medier, hvor hun har opbygget en massiv fanskare.

Søndag lagde reality-baben, der for nylig fik forstørret barmen betydeligt, et bikini-billede ud til sine mere end 250.000 følgere på Instagram, men hun måtte hurtigt deaktivere kommentarfeltet, da stemningen i opslaget blev lige lovlig kritisk.

Hendes følgere mente nemlig, at hun havde manipuleret billedet i Photoshop for at fremstå slankere - og det erkender hun nu over for B.T. Hun mener dog ikke, at der er noget galt med at pynte på virkeligheden, når man stiller sig til skue på Instagram.

»Ja, billedet er lidt redigeret. Det gør alle piger, men så snart en kendt gør det, skal det selvfølgelig udstilles. Jeg har redigeret det, fordi jeg ikke kan lægge et billede eller en video op, uden at folk spørger, om jeg er gravid, eller siger, jeg har taget på. Derfor har jeg redigeret min mave«, skriver Fie Laursen til B.T. på Facebook Messenger.

Er det OK at manipulere sine billeder på sociale medier?

»Jeg har redigeret det for at undgå, at folk skal spørge, om jeg er gravid. Det er rigtigt ubehageligt som kvinde at få det spørgsmål hele tiden, når man ikke er gravid«, siger reality-deltageren.

I slideren herunder kan du se billedet før og efter, Fie Laursen har redigeret i det.