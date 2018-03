Fie Laursen har gjort op med et årelangt stofmisbrug, hvor kæresten Frederik endte med at blive hendes redning.

I går aftes stod Fie Laursen frem og fortalte historien om et to år langt stofmisbrug, som hun kom ud af for fire måneder siden. Det skete i P3-programmet ‘Tværs’, hvor hun var gæst i studiet hos Sara Bovin sammen med 19-årige Rune, som fortalte om sit alkoholmisbrug. Fie Laursen fortalte, at det først vendte for hende, da hun mødte sin kæreste Frederik.

»Jeg lavede en liste med mine største drømme, og de store drømme, jeg havde, vidste jeg, at jeg ikke kunne få opfyldt, hvis jeg fortsatte på den her sti. Og hvis min dagligdag blev at tage kokain, så vidste jeg, at jeg ikke ville kunne de ting, jeg ville, og det var meget det, der sad i mit hoved, at jeg er så ambitiøs på de ting, jeg vil, og det vidste jeg, at jeg ikke kunne,« fortalte Fie i ‘Tværs’ og fortsatte:

»Og jeg vidste også, at jeg aldrig ville kune få et velfungerende forhold, og jeg var meget forelsket i min kæreste, Frederik, og det var også meget det, der motiverede mig. Det var, at hvis jeg skulle have hans kærlighed, og den skulle blive hos mig, så skulle jeg stoppe, og det fik han mig også til.«

Fie åbnede i programmet op omkring, at hun begyndte med at tage kokain på grund af sin egen usikkerhed, fordi den forsvandt, når hun tog kokain. Det begyndte med kun at være til fester, men som hun selv beskriver, så blev weekenden pludselig udvidet til, at hun også festede torsdag og onsdag, og så pludselig en morgen måtte hun tage kokain for at lave sin daglige YouTube-video.

Første gang, hun gjorde op med misbruget, var i 2016, hvor familien blev hendes hjælp, og hun flyttede hjem igen. Hun faldt dog i flere gange, og det var først for fire måneder siden, at hun fik sagt endeligt stop og sat fokus på sine fremtidsdrømme i stedet for den hurtige optur, som kokainen altså gav hende.

Hør hele programmet, hvor Fie Laursen fortæller sin historie HER.

