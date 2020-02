Fie gennemgår lige nu et helvede som først slutter, når hendes stalker står under dom.

Den 23-årige blogger og realitystjerne Fie Laursen har været igennem lidt af hvert som en offentlig person.

Der har bestemt været mange, der ikke har lagt skjul på, at de ikke var begejstrede Fie på hendes sociale medier, men nu har en mand truet hende så voldsomt, at hun ikke tør lade det passere.

'Jeg bliver stalket, chikaneret og truet på livet med så detaljerede ord, at jeg har måtte gå under jorden,' forklarer Fie Laursen i et Instagram-opslag og uddyber:

'Jeg skifter fra lokation til lokation for at flygte fra ham manden, som vil slå mig ihjel og jagter mig. Jeg har ikke sovet i dagevis, jeg græder, ryster, frygter og flygter.'

Ikke et mediestunt

Manden har ifølge Fie sendt hende trusler om drab og andre grusomheder på hendes sociale medier – både offentligt på hendes opslag og i privatbeskeder. Derudover skulle manden også have kontaktet personer omkring Fie med ubehagelige beskeder, hvor han blandt andet insisterer på, at Fies frygt er et mediestunt, hvilket Fie forsikrer om, det ikke er.

'For helvede hvor er jeg dybt ulykkelig, bange og skræmt over, jeg står i denne situation – og for at det skal gå udover både familie, kæreste, venner og fans,' skriver Fie.

Anmeldt til politiet

I opslaget sørger Fie også for at takke det danske politi, som hun fortæller har taget hendes anmeldelse seriøst fra starten, og som hun har fuld tillid til vil beskytte hende og få anholdt manden.

'Jeg har alt min tillid til systemet – og jeg ser frem til at kunne få min hverdag og tryghed igen,' skriver hun.

Fie har nemlig bestemt ikke tænkt sig at lade dødstruslerne og chikanen fra manden passere, men ønsker at retsforfølge ham.

'Jeg lever et helvede som først slutter, når vi skal i retten, og han skal have sin dom for det helvede, han udsætter mig for,' lyder det fra Fie.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.