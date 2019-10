Fie Laursen er gået på lejlighedsjagt i Oslo, hvor hun vil flytte hen hurtigst muligt.

Fie Laursen har haft et hårdt år, men realitystjernen er så småt ved at være ovenpå igen. Og nu har hun taget en stor beslutning om at flytte fra Danmark. Det fortæller hun på Instagram, hvor hun fortæller, at hun flytter til Oslo, når hun har fundet den rigtige lejlighed.

»Det er fire måneder siden, jeg stod i den hårdeste tid i mit liv, hvor alle sagde: 'Det bliver bedre', og det føltes så langt ude det hele. Jeg er et sted, hvor jeg oprigtigt er ved at finde tilbage i mig selv og kan mange af de ting, der føltes umulige før. Jeg er landet et sted i mit liv, der føles fantastisk,« skriver hun.

»Der sker en stor ting for mig, hvilket er, at jeg skal til Oslo, og det er der en bestemt grund til: Jeg skal kigge på lejligheder. Jeg har valgt at finde et sted, jeg kan tage hen i et andet land, hvor jeg kan være. Jeg vil, når jeg har fundet det rette sted, bo både i Danmark og Oslo.«

Mere i Norge end Danmark

Fie fortæller til Realityportalen, at hun i weekenden rejser til Norge for at se på de første lejligheder, og den 1. november til den 5. november vender hun tilbage til Oslo for at se på flere. Og når hun har fundet det rette sted, så rykker hun.

»Jeg flytter, når jeg har valgt en lejlighed – eller de skal selvfølgelig også vælge mig. Men hurtigst muligt,« griner hun.

Selv om hun altså fortsat også vil have lejlighed i Danmark, så forventer hun, at hun kommer til at opholde sig mest i Norge.

»Jeg kommer til at være der, så tit jeg vil – nok mere end i Danmark. Jeg har valgt Oslo, fordi Norge er et dejligt land, hvor jeg har mange venner – plus der er mulighed for arbejde med kampagner og tv«, siger hun og svarer hemmelighedsfuldt på spørgsmålet omkring, hvorvidt de norske tv-seere i fremtiden kommer til at opleve hende på skærmen.

»Måske. Men jeg kan ikke sige så meget endnu,« lyder det fra Fie Laursen.

Hun glæder sig til at flytte fra Danmark, og hun fortæller, at familien har været støttende omkring det hele.

»Vi har snakket om det i lidt over en måned og undersøgt mulighederne, så de er støttende. Jeg kommer jo til at bo i både Danmark og Norge,« siger hun.