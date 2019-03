Det har været et par hårde dage for Fie Laursen efter man kunne se hendes sex-debut på tv i programmet 'Ex On The Beach' mandag.

»Det er hårdt at gå fra at være en uskyldig blogger til at være pornostjerne,« siger 22-årige Fie Laursen med et suk.

I programmet har den kendte blogger og youtuber sex med en af de andre deltagere, og selvom der ikke bliver vist de helligste dele af kroppen, er der ikke overladt meget til fantasien.

Hun forklarer over telefonen, at selv om hun ikke havde regnet med, at man ville kunne se så meget hud på tv, så er det ikke den udpenslende nøgenhed og sexen, der er det værste.

Kastede op efter klamme kommentarer

Det er de mange kommentarer, nedladende holdninger og de klamme beskeder fra gamle mænd, der i går gjorde, at hovedet ikke kunne klare mere og maven vendte sig.

»Det startede som en hovedpine, der blev værre i løbet af dagen. Hen mod aftenen stod jeg og lavede tacos med Frederik og så kom det lige pludselig, så skulle jeg bare knække mig nu,« siger Fie Laursen.

Hun oplever lige nu, hvordan det er, når alle har en holdning og alle dømmer hendes krop, og selvom det ikke er nyt for hende, at være i orkanens øje, så har hun alligevel aldrig oplevet noget som dette.

Den unge kendis har ikke prøvet at være nøgen i offentligheden før, og det har været et chok for hende at opleve det, der følger med, når man smider tøjet.

Vis dette opslag på Instagram Foto @seoghoerdk Et opslag delt af Fie Laursen (@fielaursenofficial) den 17. Mar, 2019 kl. 1.33 PDT

»Jeg synes ikke det er så fedt. Folk tager screenshots af min røv og lægger det op på Instagram så folk kan vurdere min krop,« siger hun og fortsætter:

»Jeg får pludselig klamme beskeder fra gamle mænd, der virkelig beskriver i detaljer, hvad de gerne vil have jeg skal gøre med dem, og hvordan de gerne vil kneppe mig«.

Frygter at ende på pornosite

Selvom Fie Laursen har modtaget bunkevis af klamme beskeder, så er der stadig en frygt, der ulmer i hende. Hun kender flere fra reality og kendis miljøet, som er endt på pornosider, efter de har vist sig nøgne på tv, og det skal hun ikke nyde noget af.

»Jeg ved der ikke går særlig længe, før jeg kan finde mig selv på Pornhub, og jeg skal sgu ikke ligge inde på noget pornhub,« siger hun.

Hun lyder opgivende, da hun bliver spurgt, hvordan det føles, at hendes rolle i 'Ex On The Beach' måske bliver gjort til porno på internettet.

»Jeg går fuldstændig amok, hvis jeg ender på en pornoside, og jeg ikke kan få det fjernet det igen!«

Men hvordan har hun det så med sex på kamera nu, hvor hele Danmark har kigget med? Er det stadig en del af jobbet, som hun sagde til B.T. tidligere?

»Hvis jeg kommer til at lave et lignende program igen, så vil jeg ikke have sex foran et kamera. Jeg har prøvet det nu og bider det i mig, men Jeg skal ikke have sex på kamera igen,« siger hun bestemt.