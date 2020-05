Fie Laursen har fundet kærligheden i en mand, der lever et helt anderledes liv end hende selv.

Fie Laursen er igen i et forhold, det har hun i dag offentliggjort på Facebook, og på Instagram uddyber hun i et langt opslag flere detaljer om det nye forhold.

'Igennem alle mine forhold har det både føltes forkert og pretiøst, at det var så offentligt. Jeg kæmpede altid med ikke at føle mig elsket for den, jeg var, men for, hvad jeg kunne give.'

'Jeg har ikke før nu mærket, hvordan det er at blive kaldt nogens kæreste for den, jeg er – og ikke for det, 'Fie Laursen' bringer til bordet af fortjeneste.'

'En kæreste, som bringer nærhed og intimitet til bordet. Jeg har fundet en, der bidrager med styrke til mit mentale helbred, en, der holder om mig, når kameraet er slukket, og en, der har sit eget liv, som er helt anderledes for mit,' skriver Fie på Instagram

Fie fortæller desuden, at hendes nye kæreste ikke er på de sociale medier.

'Jeg har en kæreste, som er det stik modsatte af, hvad jeg nogensinde har haft. Men som er det mest sunde, reelle, naturlige og fineste, jeg har kunnet kalde min,' skriver hun videre.

Fie kommer ikke til at offentliggøre sin nye kæreste på de sociale medier.

'Denne gang er dette MIT. Vi nyder og værner om vores private lille kærlighedsrede. Jeg er endelig oprigtigt lykkelig med en, som lader mig vokse og udvikle mig, og som ikke stadig ser mig for fortidens dumheder og livslæringer,' skriver Fie i opslaget og fortsætter:

'Jeg tror på, at alt smerte, jeg har gennemgået i forhold og det offentlige cirkus, var for at gøre mig stærkere, så jeg kunne være både klar, moden, reflekteret og have skabt nok selvindsigt til at blive klar til den mand, jeg har fundet nu.'

Til Realityportalen fortæller Fie, at den nye flamme hedder Gehad, men mere kan hun ikke fortælle, da forholdet skal forblive anonymt.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: