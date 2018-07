Fie og Frederik har slået op, lejligheden er opsagt, og på søndag tager Fie til Portugal med en anden fyr.

De trofaste følgere kunne i går eftermiddags opleve en meget rørstrømsk Fie Laursen på Instagram, hvor hun sendte live kort efter, at hun havde slået op med sin kæreste Frederik. Denne gang er det dog et mere reelt brud end i sidste uge, hvor hun pludselig udråbte sig selv til single under deres ferie i Sunny Beach. Overfor Realityportalen bekræfter Fie Laursen bruddet og afviser, at de finder sammen igen lige foreløbig.

»Jeg slog op med ham, men jeg ønsker ikke noget drama i pressen – eller at udstille ham. Vi elsker stadig hinanden, og jeg håber, vi forsætter som venner. Beslutningen knuser mit hjerte, men der er visse ting, jeg ikke kan bide i mig og leve med – ligeså han også har ting, han ikke kan. Vi er begge enige om at slå op, men ja, jeg slog op,« fastslår Fie, som dog ikke ønsker at fortælle hvilke ting, der er årsagen til bruddet.

Fie tager en anden fyr med til Portugal

Efter deres brud i Sunny Beach forlød det ellers, at de ikke kunne undvære hinanden, og de så frem til deres næste ferie, hvor de skulle afsted til Portugal allerede på søndag og bare nyde hinanden. Det bliver der dog ikke noget af nu, til gengæld har Fie allerede fundet en anden fyr at tage til Portugal med.

»Jeg tager til Portugal med Boris (Fies bror, red.). Han har overrasket mig og selv købt en billet, så det er mega sødt,« fortæller Fie, hvis bror gennemgik et sammenligneligt brud for to måneder siden, så han forsøger at hjælpe hende så godt som muligt:

»Boris har sagt, at han gerne vil flytte ind i gæsteværelset – der er rigtig sødt af ham, men intet er planlagt endnu. Lige nu er det eneste, jeg tænker på at tage en uge fri, være på surfcamp og bare bo på en strand.«

Fie og Frederik har allerede opsagt deres lejlighed, så planen er, at Fie skal ud og finde et andet sted at bo, men i den tre måneder lange opsigelsesperiode bliver hun i lejligheden sammen med hunden Lucky, som skal blive boende hos Fie.

Klar til en ny kæreste?

Selvom Fie Laursen nu er en fri fugl og kan gøre hvad hun vil, så er hun ikke begyndt at se meget fremad endnu, og hun har bestemt ingen planer om at gå på mandejagt i Portugal.

»Jeg skal slet ikke finde nogen ny kæreste. Og hvis så, er en pige måske bedre. Men ej,« lyder det med et grin:

»Lige nu tænker jeg mere på karriere. Jeg elsker Frederik alt for højt til at tænke på noget nyt. Jeg har fået tilbudt en casting i Manchester på et engelsk tv-program, så det er rimelig vildt, og det var fordi, de troede, jeg var single, hvilket jeg er nu, så måske gør jeg det.«

Fie afviser, at bruddet havde noget at gøre med det britiske tilbud og fastslår, at hun slet ikke havde overvejet det før nu.

Finder Fie og Frederik sammen igen?

Da Boris og hans ekskæreste Josefine slog op tilbage i maj måned, sagde Fie, at hun godt troede, de kunne finde sammen igen en dag, men hvad med hende selv og Frederik – kan de finde sammen igen?

»Ja, det tror jeg måske, men ikke nu. Jeg skal have plads, og det samme skal han. Hvem ved, om vi en dag finder sammen. Lige nu er vi venner,« lyder det fra Fie, som er tydeligt mærket af bruddet.

På sin Instastory i går fortalte hun også, da fans spurgte, hvorfor hun stadig havde billeder og videoer af hende og Frederik sammen, at hun slet ikke var klar til at slette ham. Desuden opfordrede hun alle sine følgere til ikke at hate på ham, selvom de ikke er sammen, mens hun fastslog, at hun stadig elsker ham.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.