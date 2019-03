Den danske blogger Fie Laursen kan man i disse dage se udfolde sig på ganske eksplicit vis i tv-programmet Ex on the Beach. Her møder hun blandt andet sin nuværende kæreste Frederik Skovbjerg.

De har været kærester i nogle måneder, og det dybt forelskede par har nu tilsyneladende foreviget deres kærlighed til hinanden.

Det har de gjort med en tatovering, som de begge har bidraget til. Det skriver Fie Laursen på sin Instagram-profil.

'Kæreste tatoveringer ❤️ hjerterne er ikke perfekte, men perfekte for os - for vi har tegnet halvdelen af det hver. Evigt taknemlig for at have mødt min kærlighed i Mauritius - og for vores liv sammen @frederik.skovbjerg,' skriver hun og fortsætter:

Vis dette opslag på Instagram Kæreste tatoveringer ❤️ hjerterne er ikke perfekte, men perfekte for os - for vi har tegnet halvdelen af det hver. Evigt taknemlig for at have mødt min kærlighed i Mauritius - og for vores liv sammen @frederik.skovbjerg . Dobbelt F forevigt ! Jeg elsker dig, min skat . Du er min verden . #fredfie ❤️ Et opslag delt af Fie Laursen (@fielaursenofficial) den 24. Mar, 2019 kl. 10.41 PDT

'Dobbelt F forevigt ! Jeg elsker dig, min skat . Du er min verden . #fredfie ❤️'

Fie Laursen og Frederik Skovbjerg kendte ikke hinanden, før de mødtes i Ex on the Beach.

Siden er det dog gået stærkt for det unge par, og Frederik Skovbjerg bor nu sammen med Fie Laursen og hendes hund Lucky i bloggerens lejlighed, hvor hans datter får sit eget værelse, når hun er på besøg.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Fie Laursen.