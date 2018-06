Fie Laursen er blevet single. I hvert fald hvis man skal tro realitystjernens seneste opslag på Instagram.

'Sunny Beach er som IKEA-testen, og jeg er single nu,' skriver Fie Laursen i beskrivelsen til et billede af sig selv, hvor hun holder en spand alkohol over hovedet.

Sunny Beach er som IKEA testen.. og jeg er single nu Et opslag delt af Fie Laursen (@fielaursenofficial) den 30. Jun, 2018 kl. 3.27 PDT

Som billedteksten indikerer, befinder Fie Laursen sig lige nu i det bulgarske ferieparadis, Sunny Beach, hvor tusindvis af danskere hvert år rejser ned for at feste, drikke og score.

På billedet virker realitystjernen ikke synderligt berørt, og man kan derfor så tvivl om, hvorvidt hende og kæresten rent faktisk er gået fra hinanden, men tager man et kig gennem hendes Instagram-story, er sagen en helt anden.

Her har Fie Laursen nemlig lagt en video op af sig selv, hvor det tydeligt fremgår at hun er meget berørt af situationen.

»Jeg er ikke fuld, og det er ikke en joke, og jeg skal nok lave en forklaring,« siger hun grådkaldt i videoen med reference til sin nye civilstatus.

Frederik og jeg overvejer at lave en youtube kanal sammen.! Hvad siger i? @frederikvaleur_ Et opslag delt af Fie Laursen (@fielaursenofficial) den 6. Jun, 2018 kl. 4.08 PDT

Fie Laursen og kæresten Frederik Valeur, som hun mødte under indspilningerne til realityprogrammet 'Paradise Hotel', har officielt været kærester siden nytår. Parret bor sammen, har hunden Lucky sammen og har endda overvejet at begynde at arbejde sammen.

For blot 24 dage siden, slog den 21-årige realitystjernen et billede af hende og kæresten op på Instagram, hvor hun skrev i beskrivelsen, at de tog overvejede at lave en Youtube-kanal sammen.

Trofaste fans

Viser bruddet sig at være endeligt, går Fie Laursen en hård tid i møde. Heldigvis er hendes trofaste fans klar med støttende ord.

'Husk at os fans vil altid være der for dig og støtte dig! Elsker dig,' skriver en af hendes fans i en kommentarfeltet under billedet.

En anden skriver: 'Er ked af det på dine vegne, men du er stærk så det skal nok gå'

'Det er jeg ked af at høre håber, du er okay igen søde,' skriver en tredje.