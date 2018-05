Mandag eftermiddag kunne hele familien Danmark kigge med direkte ind på operationsbordet, da Fie Laursens bryster blev skåret op og fyldt ud med to silikoneproteser.

Bloggeren og Youtuberen livestreamede sin egen brystforstørrende operation og cirka 200.000 fulgte nysgerrigt med, da kniven snittede gennem huden på den 21-årige pige.

Udover at hun elsker at dele ud af sit liv på alle tænkelige måder, var der også en anden grund til, hun valgte at livestreame operationen.

»Der er jo mange piger, der går og kæmper med, de gerne vil have det lavet, og så kunne de hoppe ind og se det. Op til min operation sad jeg og søgte på nettet efter operationer, og jeg kunne ikke finde nogle kendte, der havde gjort det. Jeg ville elske at se en kendt få lavet en operation,« siger hun.

Fie Laursen efter brystoperation: "Jeg græd, da jeg så dem"

Flere skoleklasser sad og fulgte med og talte højlydt ned til at livestreamingen gik i gang. Instagrammeren Anders Hemmingsen lagde en video op, hvor man kunne høre flere grine og én råbe “patter” i baggrunden. Men Fie Laursen tror ikke, det betyder, at folk ser det som en joke.

»Jeg tror, folk synes, det er vildt exciting, og tænker, hvad fuck sker der her. Jeg synes, det er vildt sjovt. Der er sindssygt mange, der har fulgt med,« siger hun.

Fie Laursen er et forbillede for mange unge piger, der både følger og ser op til hende. Og selvom hun reklamerer for brystoperationer, er hun ikke bange for, at de unge følgere vælger at lægge sig under kniven.

»Hvis de tænker, nu vil de have lavet bryster på grund af mig, så er de heldigvis 12 år, og så har de sgu god tid til at tænke over det, og så er de nok heller ikke Fie-fans, når de er 18 år,« siger hun.

Men for hende er det en drøm, der er gået i opfyldelse, og det var ikke kun smil, det fremkaldte hos den unge blogger.

»Det er virkelig rørende at have fået store bryster. Da jeg bare blev tegnet på, begyndte jeg at tude, fordi nu skete det endelig. Det er mit valg det her - det er ikke for alle andre, og det er derfor, det rører mig så meget. Da jeg kom hjem og så dem, græd jeg også igen,« siger hun.

Hendes kæreste, der fra start var meget imod operationen, blev også glad og positivt overrasket, da han så resultatet i går, og Fie Laursen tror, at de større bryster vil forbedre deres forhold:

»Jeg tror også, det kommer til at hjælpe meget på mit forhold. Jeg kan godt blive usikker, hvis Frederik følger en masse piger med store bryster, eller hvis der er en pige med store bryster, der taler med ham i byen. Nu ved jeg, det har jeg også.«