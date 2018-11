Den kendte blogger har valgt at lukke sin blog gennem 6 år.

Den sidste måneds tid har været hård for Fie Laursen, efter hun kom på hospitalet på grund af stoffer til Guldtubens efterfest. Siden har hun kæmpet for at blive clean og har arbejdet med sit liv, og nu har hun taget en stor beslutning. Efter 6 år som blogger hos Bloggers Delight har Fie Laursen valgt at stoppe.

'I dag blev dagen, jeg lukkede og slukkede for www.fielaursen.dk – som igennem de sidste 6 år har været en af Danmarks mest kendte blogs. Jeg startede, da jeg var 15 år gammel, men har valgt at slukke for den nu. I kan læse mere om mit valg i mit første indlæg på min nye blog,' skriver Fie Laursen på bloggen og fortsætter:

'Denne blog vil blive lukket i april, når min kontrakt udløber, og så kan I fra nu af kun følge med på min nye blog. Jeg håber, I vil støtte mig og følge med, for jeg finder min dedikation og passion tilbage dér. Der har været nogle uenigheder, der gjorde mig umotiveret, men nu starter jeg forfra.'

Vil komme tilbage, hvis…

Den nye blog ligger på Nouw, som huser flere store navne blandt andet Tina Maria, Julie von Lyck og Saszeline. Og her uddyber Fie Laursen de uenigheder, der har ført til beslutningen.

'Der har været nogle uenigheder imellem os, og derfor kunne jeg ikke forsætte samarbejdet, så jeg har valgt at gå min egen vej og har rykket min blog ind selvstændigt på denne portal, som ikke er et agency,' skriver Fie Laursen på sin nye blog og fortsætter:

'Jeg er ked af at måtte stoppe mit samarbejde med BloggersDelight, men som jeg har sagt til dem, vil jeg komme tilbage til dem, hvis tingene ændrer sig. Men, jeg kan stå inde for min beslutning og ved, at dette er det rigtige at gøre for mig.'

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk