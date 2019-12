»Det er overkill. Og det vil jeg bestemt fraråde. Det er meget voldsomt.«

Sådan siger formanden for Tandlægeforeningen, Susanne Kleist, efter Fie Laursen torsdag viste sit nye tandløse smil frem for sine mere end 300.000 unge følgere på Instagram.

Den 23-årige blogger er i øjeblikket i Tyrkiet, hvor hun som en del af et reklamesamarbejde med en lokal klinik skal have sat nye porcelænstænder uden på sine egne tænder.

»Jeg gider ikke gå og være ked af ting ved mig selv længere. Jeg synes, jeg har for små tænder, og de er ikke hvide nok, så jeg vil have, de skal være længere og fylde mere, så man ser, jeg har tænder,« forklarer Fie Laursen, da B.T. torsdag fanger hende på en telefonlinje fra Tyrkiet.

Det er ikke det endelige resultat, Fie Laursen her viser frem, men blot en del af processen for at få veneers, hvor bloggerens tænder altså er slebet helt ned. Foto: Privatfoto Vis mere Det er ikke det endelige resultat, Fie Laursen her viser frem, men blot en del af processen for at få veneers, hvor bloggerens tænder altså er slebet helt ned. Foto: Privatfoto

Her har hun netop fået filet sine egne tænder helt ned til små stumper, så de er klar til at få påsat porcelænsstykkerne - de såkaldte 'veneers'.

Og det ryster formanden for Tandlægeforeningen, Susanne Kleist, som ikke ser nogen grund til at tage så drastiske metoder i brug.

»Det er bare dumt at fjerne sundt væv. Du ville heller ikke frivilligt fjerne en rask lillefinger for at få en kunstig finger på, bare fordi den var pænere,« siger hun.

»Når først tænderne er væk, er der ingen vej tilbage. Man kan ikke fortryde, ligesom man kan med f.eks. en tatovering.«

Det gik først op for mig, da jeg lå i stolen, at 'fuck, det er jo mine egne tænder det her,' så nu skal jeg have veneers resten af livet Fie Laursen

Efter at have talt med eksperten har B.T. igen kontaktet Fie Laursen for at høre, hvad hun siger til, at danske tandlæger fraråder behandlingen.

Men grundet smerter i tænderne har hun nu kun ønsket at kommunikere via tekstbeskeder. Her skriver hun:

'Det må de selv om. Det er en behandling, som også laves hos tandlæger i Danmark. Jeg kan ikke se, hvorfor man skulle fraråde det.'

Og Susanne Kleist medgiver da også, at danske tandlæger kunne finde på at file tænderne ned for at sætte nye facader på. Men kun hvis tænderne i forvejen er syge, har fået slag eller er svage efter en rodbehandling.

Fie Laursen har aldrig været tilfreds med sine tænder, selvom hun har haft bøjle på. Her er bloggerens tandsæt før operationen. Foto: Privatfoto Vis mere Fie Laursen har aldrig været tilfreds med sine tænder, selvom hun har haft bøjle på. Her er bloggerens tandsæt før operationen. Foto: Privatfoto

Og ud fra billederne af Fie Laursen at dømme vurderer hun ikke umiddelbart, at det ser ud til at være tilfældet for den unge blogger.

Tandlægeforeningens formand afviser ikke, at man ville kunne finde en dansk tandlæge, der ville gå med til at lave en lignende behandling. Men hun mener, der er en årsag til, at det er en tyrkisk klinik, Fie Laursen har indgået samarbejde med.

»Hun ville ikke kunne få en dansk tandlæge til at stå frem og lægge navn til den slags arbejde,« siger Susanne Kleist.

Men er behandlingen skadelig, eller kan den give gener?

»Nu og her giver det ingen gener, hvis det er lavet ordentligt. Hun kan sagtens spise og tale. Men behandlingen skal holdes ved lige, og porcelænsfacaderne skal udskiftes en gang imellem. Og hver gang skal der files mere og mere af hendes egne tænder,« siger Susanne Kleist, der altså kraftigt vil fraråde behandlingen på unge, raske tænder.

Er man blevet fristet af bloggerens reklame, opfordrer hun i stedet til, at man tager en snak med sin tandlæge om andre og mindre radikale indgreb.

Ofte kan sunde tænder have nok i en tandrensning eller en -blegning, vurderer hun.

Til B.T. forklarede Fie Laursen torsdag, at hun har haft bøjle på tidligere, men at tænderne stadig ikke er perfekte i hendes øjne. Desuden føler hun, at de er blevet gullige efter flere års rygning.

Man kan ikke fortryde pæne tænder eller en tyndere krop. Det tænker jeg ikke, jeg kan Fie Laursen

»Jeg har forelsket mig i de der veneers fra Hollywood, så kan de ikke blive gule, lige meget hvad man gør,« siger hun.

At hendes egne tænder skulle slibes ned, havde hun ikke overvejet. Det tager hun dog rimelig stille og roligt.

»Det gik først op for mig, da jeg lå i stolen, at 'fuck, det er jo mine egne tænder det her,' så nu skal jeg have veneers resten af livet,« siger hun.

»Det bliver lidt dyrt, ikke? For man skal have udskiftet dem hvert femte år, og det koster 6.000 pr. tand,« forklarer Fie Laursen, som får lavet i alt ti tænder.

Fie Laursen påpeger selv, at hun for tiden lever meget i nuet. I øjeblikket er hun ved at komme sig efter at have fået en splinterny numse ved at få sprøjtet fedt fra maven ind i ballerne.

Men det tydeliggøres især ved, at hun i sommer fik tatoveret hele sin arm - tatoveringer, som hun allerede er ved at få fjernet igen med laser.

Derfor kan man med rette spørge den unge, impulsive blogger, om hun er bange for at fortryde at have fået slebet sine egne tænder helt ned for at få porcelænsstykker sat på. Men til det har Fie Laursen ikke andet at sige, end:

»Man kan ikke fortryde pæne tænder eller en tyndere krop. Det tænker jeg ikke, jeg kan.«