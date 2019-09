Det viser sig, at der var flere grunde til, at Fie opfandt et forhold med sin tidligere flirt fra 'Ex on the Beach'.

I sidste uge stod Fie Laursen og Jeppe Risager pludselig frem og fortalte, at de var blevet kærester til stor undring for mange inklusiv Jeppes ekskæreste Sara Run Isafold, som han mødte i anden sæson af ‘Ex on the Beach’.

I weekenden afslørede Fie dog, at forholdet var det pure opspind, og nu forklarer hun, hvorfor det var vigtigt for hende at lyve om at være kærester med Jeppe.

»Pointen var, at når man poster noget godt på Instagram, så er alle mine følgere ligeglade, men så snart man så poster et eller andet drama eller noget med et forhold, så går folk helt amok. Så vil de gerne hate. Så pointen var ligesom bare, at folk vil gerne hate, men de gider aldrig fokusere på noget positivt og noget godt i den her verden,« fortæller Fie og fortsætter:

»De fleste faker rigtig meget på nettet, der er mange ting, der er fake, og det var for at sætte fokus på, hvor nemt det er at fake noget. Det er så nemt, altså, internettet er et glansbillede, man vælger virkelig selv, hvad det skal være, og det var pointen.«

En del af et nyt tv-program

Det var dog ikke kun for at bevise en pointe, at Fie gik ud med historien om forholdet til Jeppe. Det viser sig nemlig, at det hele udspringer af et comeback på tv-skærmene, som Fie har gang i.

»Jeg kan kort afsløre, at jeg skal filme noget sammen med DR her snart, som også handler om det her med sociale medier og drama, og at jeg ligesom har valgt det fra. Det her lille eksperiment – jeg vil ikke engang kalde det et mediestunt, for et mediestunt er, at man ikke går ud og indrømmer, at det var en løgn, og at man faktisk malker det for at få noget ud af det, så jeg kalder det et eksperiment – et socialt eksperiment på internettet, og der bruger jeg blandt andet det her eksperiment som et eksempel, men det kommer man til at se, når det bliver vist,« forklarer Fie Laursen.

Fie: Sara blandede sig for at få berømmelse

En af de folk, der komme i klemme ved Fie og Jeppes eksperiment, var Jeppes ekskæreste Sara, som var ude og sige, at hun ikke forstod, at Jeppe kunne falde for Fie, og på Saras sociale medier var det tydeligt, at nyheden om det nye forhold gjorde ondt. Derfor undskyldte Fie da også til Sara i sin opdatering, da hun afslørede, at det var et fupnummer.

»Sara reagerede præcis som forventet af den her reality-verden. Hun så sin mulighed for opmærksomhed og presse, så i stedet for at deale med sine følelser privat, tog hun artiklerne og opmærksomheden på minutter efter, det kom op. Det var præcis endnu en pointe med eksperimentet, at ekser ser mulighed for spotlight og blander sig,« fortæller Fie, som mener, de gør det for at få berømmelse og flere følgere.

»Det handlede aldrig om Sara, men hun fik det til at handle om hende, hvilket er endnu en pointe. Hun har intet at gøre med, hvis Jeppe får en kæreste – det er hendes eks. Men hun så et snit for artiklerne og omtalen, og alle vil gerne føle sig vigtige og blande sig, når de kan, sådan er reality-verdenen.«

Realityportalen har været i kontakt med Sara, der ikke har ønsket at kommentere sagen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med realityportalen.dk: