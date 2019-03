Endelig kan Fie løfte sløret for, at hun har mødt Frederik under 'Ex on the Beach'-optagelserne.

For en måned siden kunne Fie Laursen afsløre, at hun har fundet kærligheden på ny, og at hun aldrig har været så forelsket som nu.

Kæresten er 23-årige Frederik Skovbjerg, og de to er allerede flyttet sammen i Fies lejlighed i Sydhavn, hvor de også har indrettet et værelse til Frederiks datter. Derudover har parret også købt fælles bil.

Indtil nu har Fie dog været hemmelighedsfuld, når det kom til spørgsmålet om, hvor hun og Frederik har mødt hinanden. Det eneste, hun har afsløret, er, at hun har mødt Frederik i sin lange pause fra sociale medier i starten af året.

I sidste uge blev det afsløret, at Fie deltager i den nye omgang ‘Ex on the Beach’, som har premiere på søndag. Mange har derfor de sidste dage gisnet om, hvorvidt Fie og Frederik har mødt hinanden der. Og ganske rigtigt – igår til premierefesten på den nye sæson ‘Ex on the Beach’, havde Fie nemlig Frederik med under armen, og de to kunne endelig bekræfte, at de har mødt hinanden under Kanal 4-programmet.

»Det er virkelig dejligt, at det endelig kan komme frem nu, at vi har forelsket os under ‘Ex on the Beach’. Det har virkelig været svært at holde hemmeligt, fordi folk har spurgt så meget. Det var helt klart kærlighed ved første blik inde i villaen«, fortæller Fie forelsket, og Frederik fortsætter:

»Ja, det var det virkelig også for mig. Jeg vidste faktisk ikke rigtig, hvem Fie var, da jeg kom ind i programmet, så på den måde var jeg jo ikke skræmt af hendes fortid eller noget. Jeg vidste ikke, at hun havde lavet musik eller havde lavet en masse programmer, så det var helt nyt for mig.«

»Mit førstehåndsindtryk af hende var rigtig godt, hun kiggede meget efter mig, da jeg kom ind, og jeg var også interesseret i hende. Hun virkede meget nede på jorden, og vi snakkede bare stille og roligt sammen for at lære hinanden at kende.«

»Det var virkelig dejligt, at Frederik ikke anede, hvem jeg var, for så følte jeg, at han snakkede med mig, fordi jeg var Fie og ikke på grund af en masse ting, som han havde læst i medierne,« fortsætter Fie og tilføjer:

»Det går fantastisk med os, det kunne ikke gå bedre.«

Første afsnit af ‘Ex on the Beach’ sendes søndag den 17. marts klokken 22.00 på Kanal 4.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk