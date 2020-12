Den festglade danser Michael Alig, der var en del af 'Club kids', er død i en alder af 54 år.

New York Post skriver, at han formodes at være død af en overdosis af heroin.

Det var hans ekskæreste, der fandt Alig bevidstløs i sin lejlighed i New York, og han fik straks fat i politiet. Detektiver fandt efterfølgende flere plastikposer med heroin samt udstyr, der bruges til at indtage stoffer.

Michael Alig var en del af gruppen 'Club Kids', der op gennem 1980'erne og 1990'erne optrådte på natklubber med dans iført tøj, der blev betragtet som trendsættende. De var netop trendsættere og populære, og sparkede altid gang i de vildeste fester. De blev anerkendt som modebevidste og kunstneriske, men det fik en brat afslutning, da Michael Alig myrdede en af sine kolleger i 1996.

Sammen med sin sambo slog han Andre Melendez ihjel efter en ophedet diskussion om gæld, og da liget efter flere dage begyndte at rådne, valgte de at partere det for efterfølgende at smide det i Hudson River.

En måned senere blev Michael Alig og hans sambo arresteret, og de erklærede sig hurtigt skyldige i drabet af Andre Melendez. Alig tilbragte 14 år bag tremmer, inden han blev løsladt i 2014.

Mens han sad i spjældet, blev hans kulørte liv portrætteret i en film i 2003, hvor McCauley Culkin indtog rollen som Michael Alig.

Michael Alig voksede op på landet i delstaten Indiana, men fandt hurtigt glæden ved at flytte til storbyen i 1984. Han havde i store dele af sit liv et stof- og alkoholmisbrug, hvor han regelmæssigt indtog både heroin, kokain, ketamin og ecstasy, mens han sideløbende levede et heftigt liv i New Yorks undergrund.

I årene efter sin løsladelse forsøgte han at gå i en helt ny retning. Han begyndte at male. Men han kunne ikke slippe sine indre dæmoner, og derfor fortsatte det store misbrug.

I de senere år var han ad flere omgange hjemløs, men fandt sig endelig til rette i sin lejlighed i New York tidligere i år. I sidste ende tog misbruget dog livet af ham.