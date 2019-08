Ferrari truer nu med at sagsøge den tyske modedesigner og influencer Philipp Plein.

Ifølge bilproducenten skader tyskerens opførsel på de sociale medier nemlig Ferraris ry, skriver Bloomberg.

På Instagram har Philipp Plein nemlig delt et billede, hvor et par grønne sko er placeret på en grøn Ferrari. Hertil skal det lige nævnes, at både bil og sko tilhører ham.

Ligeledes har han delt et billede, hvor han sammen med nogle letpåklædte kvinder poserer ved den luksuriøse bil.

De billeder mener advokaternes bag italienske bilproducent altså skader deres brand.

I brevet, som Philipp Plein har fået tilsendt, står det beskrevet, at Ferrari finder hans billeder smagløse, og at han udnytter bilgiganten for at fremme sit eget brand.

Hertil lyder det desuden, at han skal fjerne billederne inden 48 timer, hvis ikke han vil have en sag på nakken.

‘Ferrari vil bringe denne ulovlige, unfair og skadende opførsel for retten,’ står det skrevet i brevet, som Philipp Plein har delt på Instagram.

Philipp Plein nægter dog at lade sig kue af brevet, der ifølge ham fungerer som afpresning.

I stedet har han vist sin utilfredshed ved at opfordre sine følgere til at dele billeder, hvor man kan se sko af hans mærke placeret på andre luksusbiler.

Og opbakningen har været stor. I en video, som han har delt på Instagram, kan man se adskillige sko og biler posere på billeder sammen. I samme anledning takker han sine følgere.

‘Hvor ender vi ikke henne, hvis store brands skal diktere, hvad vi må lægge på vores personlige Instagram-profiler. Sociale medier giver os retten til at ytre os frit,’ skriver han.

Ifølge Bloomberg har Ferrari afvist at udtale sig i sagen.

Det er dog ikke første gang, bilproducenten har lagt sag an mod personer, som angiveligt skulle forsøge at udnytte bil-brandet.

Tidligere er en dansk bedemandsforening blevet forsøgt sagsøgt, fordi forretningen havde lavet en særlig Ferrari-urne efter ønske fra en ung dreng, der døde af kræft.

Omvendt sagsøgte familien til den verdenskendte skuespiller og bilnørd Steve McQueen sidste år Ferrari, efter italienerne havde markedsført nogle specialmodeller under McQueen-navnet.