Hertuginde Meghan, den tidligere skuespillerinde fra USA, er ikke den første kvinde kendt fra skærmen, som har ventet et barn med en royal.

Hende og hertug Harrys barn træder ind i en række af børn, som er en blanding af gener fra en skærmdarling og en royal far.

Et af de bedst kendte eksempler er Grace Kelly, hollywood-stjernen som blev gift med prins Rainier III af Monaco.

De to nåede at få tre børn, prinsesse Caroline, prins Albert og prinsesse Stéphanie, inden hun døde i en alder af kun 52 år efter at have forulykket med sin bil.

Grace kelly og prins Rainier III ved deres bryllup i 1956.

Grace Kelly var en stor stjerne allerede inden, hun blev gift, og hun har eksempelvis medvirket i to populære film af en af de mest berømte instruktører nogensinde, Alfred Hitchcock, nemlig filmene 'Telefonen ringer kl. 23' og 'Skjulte øjne'.

En anden amerikansk starlet, som har fået et barn med blåt blod i årerne, er Rita Hayworth. Hun giftede sig med prins Aly Khan, som var søn af en sultan.

Prinsen var kendt som lidt af en playboy, og der var snak om, at han var Hayworth utro. De to blev senere skilt, men ikke før de havde fået en datter, prinsesse Yasmin.

Medierne beskrev dengang, hvordan Rita Hayworth nægtede at lade datteren blive opdraget muslimsk trods et tilbud fra sin eksmand på en million dollars, hvis hun havde indvilliget.

Der er dog også kvinder her i Skandinavien, som var kendt fra skærmen, inden de blev gift ind i kongehuset.

Nemlig den svenske prinsesse Sofia, som har arbejdet som glamourmodel, men som også har medvirket i den svenske udgave af reality-programmet Paradise Hotel.

Efter hun blev gift med den svenske prins Carl Philip, fik de sammen to sønner ved navn prinsesse Alexander og prins Gabriel.

Den yngste blev født i 2017.

Her ses prinsesse Sofia sammen med sin ægtemand, faren til hendes børn, prins Carl Philip af Sverige.

Dronning Letizia ses her med kong Felipe af Spanien.

Den spanske dronning Letizia har også en tid på skærmen, inden hun mødte sin mand, kong Felipe.

Hun var nemlig reporter for kanalen CNN.

Hun har rapporteret fra tragedier som terrorangret på World Trade Centeret og Irak-krigen i sin succesfulde karriere som journalist. Det skriver mediet Insider.

I dag er hun dronning og har to døtre med den spanske konge.