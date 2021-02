Mandag stod fem kvinder frem og anklagede Marilyn Manson for at have begået overgreb mod dem.

Den 52-årige rockstjerne med det borgerlige navn Brian Warner afviste i første omgang at kommentere anklagerne, men nu har han delt et opslag på Instagram, hvori han nægter anklagerne.

'Mit liv og min kunst har længe været en magnet for det kontroversielle, men disse påstande imod mig er nogle forfærdelige forvridninger af virkeligheden,' skriver han og fortsætter:

'Mine intime forhold har altid været med samtykke fra ligesindede partnere, uanset hvordan – og hvorfor – andre nu vælger at genfortælle fortiden forkert. Det er sandheden.'

Marilyn Manson har slået kommentarer fra på sit opslag, men ifølge People har hans hustru, Lindsay Usich, liket opslaget.

Det var Marilyn Mansons ekskæreste og tidligere forlovede, skuespillerinden og modellen Evan Rachel Wood, der var den første til at stå frem og beskylde musikeren for overgreb. Overgreb, der ifølge hende begyndte, da hun var teenager.

Ifølge den tidligere Golden Globe-nominerede, der skrev om overgrebene i et Instagram-opslag på sin profil, har Marilyn Manson forulempet hende groft i flere år, siden hun var teenager.

'Jeg var hjernevasket og manipuleret til undertrykkelse. Jeg er færdig med at leve i frygt for repressalier, bagvaskelse og afpresning,' skrev Evan Rachel Wood blandt andet i sit opslag, som kan ses herunder:

I kølvandet på Evan Rachel Woods anklager mod Marilyn Manson stod mindst fire andre kvinder frem med lignende opslag på det sociale medie.

Ifølge kvindernes påstande skal musikeren have misbrugt dem seksuelt og følelsesmæssigt. Han skal blandt andet have manipuleret dem og sågar holdt nogle af kvinderne fanget mod deres vilje.

'Jeg blev misbrugt følelsesmæssigt, terroriseret og traumatiseret for livet,' skriver en af kvinderne ved navn Sarah McNeilly i sit opslag og fortsætter:

'Jeg blev låst inde i et rum, når jeg havde opført mig dårligt, og blev nogle gange tvunget til at høre ham underholde andre kvinder. Jeg blev holdt væk fra visse venner, fordi han truede mig med at komme efter dem, hvis jeg ikke hørte efter.'



Se nogle af opslagene med anklagerne mod Marilyn Manson herunder (artiklen fortsætter under opslagene):

Det er ikke første gang, at skuespillerinden Evan Rachel Wood udtaler sig om at være blevet misbrugt.

Tilbage i 2018 var hun fortaler for en ændring i loven, således at ofre for seksuelle overgreb kunne få bedre rettigheder. I den forbindelse fortalte hun, at hun havde været offer for blandt andet trusler på livet, løgne og voldtægt.

Hun nævnte dog ikke Marilyn Mansons navn.

»Og det værste af det hele var syge ritualer, hvor jeg blev bundet på hænder og fødder, så jeg blev mentalt og fysisk tortureret, inden min overgrebsmand følte, at jeg havde bevist min kærlighed for ham,« sagde hun dengang og fortsatte:

»Mens jeg var bundet og blev tæsket, fik jeg fortalt unævnelige ting. Jeg troede virkelig, jeg skulle dø. Ikke kun fordi min overgrebsmand sagde, at han kunne dræbe mig, hvis han ville, men også fordi det i det øjeblik føltes, som om jeg havde forladt min egen krop og var for bange til at flygte.«

Evan Rachel Wood og Marilyn Manson begyndte at danne par i 2006. De gik fra hinanden i 2008, men i januar 2010 blev de så forlovet, før forholdet sluttede endeligt i august samme år.

I kølvandet på anklagerne mod Marilyn Manson har hans pladeselskab, Loma Vista Recordings, droppet at reklamere for hans kommende album samt at samarbejde med musikeren i fremtiden.