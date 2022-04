'Hej smukke. Jeg har set en håndfuld af dine likes og kommentarer på mine billeder og indlæg. Vil bare sige tak for al støtten.'

Sådan står der i en besked, flere af Felix Smiths kvindelige følgere har modtaget i deres Instagram-indbakke.

Beskederne er sendt fra forskellige Instagram-profiler, der foregiver at være den 45-årige tv-vært – men det er det ikke.

»Det er grænseoverskridende at se min profil blive brugt til at kontakte kvinder, og i nogle tilfælde skriver han også til dem på mail,« skriver Felix Smith i et opslag på sin rigtige profil.

View this post on Instagram A post shared by Felix Smith (@felixtsmith)

Egenligt havde han besluttet sig for, at den 'Falske Felix' ikke skulle have opmærksomheden, men da en ny besked tikkede ind i indbakken, måtte Felix Smith alligevel ty til taster

»Grunden til, jeg syntes, det var nødvendigt at skrive noget, var, at der kom nogle beskeder fra nogle personer, han havde kontaktet på mail og udgivet sig for at være mig,« fortæller han til B.T. og fortsætter:

»Så synes jeg, det er ved at blive lidt mere lakrids, end hvis man opretter falske profiler på Instagram.«

Han forklarer, at selvom flere af dem, der har modtaget beskederne, godt var klar over, det var en falsk profil, har flere alligevel henvendt sig og spurgt: 'Er det dig?'

»Da han jo har kontaktet folk på mail i mit navn, er der nogle, der har skrevet frem og tilbage med ham – det er jo lidt sværere at verificere på en mail, om det er mig eller ej,« fortæller Felix Smith.