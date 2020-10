I bogstaveligste forstand måtte tv-vært Felix Smith forlade et ræs i tv-programmet '5. Gear' med et ordentligt brag.

I Discovery-programmet kørte den 44-årige tv-vært sammen med musiker Malte Ebert om kap med tre andre biler i et stunt race. I et tæt felt forsøgte de to at køre gennem en sluse og videre på banen.

Men i stedet kolliderede deres bil med brødrene Andreas og Sebastian Jessen, hvorfor Felix Smith og Malte Ebert kørte galt og havnede i rabatten.

Det gik hårdest ud over Felix Smith, der sad på passagersædet, hvilket du kan se klippet øverst i artiklen.

Felix Smith. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Felix Smith. Foto: Asger Ladefoged

Umiddelbart så det ud, som om Felix Smith fik en hård medfart og knaldede hovedet ned i rattet.

»Jeg så lige stjerner. Det gør lidt ondt i hovedet, en lille smule kvalme,« lød det fra en mærket Felix Smith.

Af den grund måtte han også tilses af en ambulance, hvilket også betød, at løbet blev afblæst. Efterfølgende, som deltagerne forlod bilerne, påpegede Felix Smith, at det primært var hovedet, den var gal med.

Men man skal ikke sidde og være bekymret for Felix Smiths ve og vel. Det slår han fast over for B.T.

»Nu skal man huske, at bare hvis man får en splint i fingeren, så ruller de nærmest en ambulance ind. Det er jo fjernsyn, action-fjernsyn,« griner Felix Smith og fortsætter:

»Det var ikke vildere end, at jeg bed lidt for hårdt sammen og fik en form for stød. Så kender man godt det der med, at man hakker kortvarigt sammen og ser stjerner. Hvis ikke man havde nakkestøtte og hjelm på, kunne man måske have fået lidt piskesmæld. Jeg tror da også, jeg var lidt øm de efterfølgende dage.«

»Men du skal i hvert fald ikke være bekymret. Det ser altid mere dramatisk ud på tv.«

Ikke desto mindre var Felix Smith ikke i stand til at fortsætte, hvorfor han – gående – forlod ræset.

Felix Smith afslører, at han senere på året skal lave mere tv. Han kan på nuværende tidspunkt ikke uddybe yderligere, andet end det bliver spændende. Foto: Anne Bæk Vis mere Felix Smith afslører, at han senere på året skal lave mere tv. Han kan på nuværende tidspunkt ikke uddybe yderligere, andet end det bliver spændende. Foto: Anne Bæk

»Jeg undlod at tage en tur mere. Det anbefalede lægerne også. Der kunne være en potentiel chance for, at jeg havde slået hovedet, så vi tog lige en pause,« forklarer han.

Med til historien hører også, at Andreas og Sebastian Jessen hurtig var henne for at tjekke, om alt var okay, idet ambulancen ankom.

»Jeg er sgu mest bekymret for, om du er okay. Måske du skulle have noget vand?« sagde Andreas Jessen bekymret i programmet.

Men Felix Smith har sin tvivl.

»De er lige så bekymret for, om der kommer to torsdage i næste uge.«

»Vi er ved at vinde, og så rammer Jessen-brødrene os, som tydeligvis ikke har styr på køreevnerne. Deres evner er på lærredet,« forklarer Felix Smith med glimt i øjet.