Mange par vælger at tilbringe natten sammen i en dobbeltseng.

Men for tv-vært Felix Smith og hans kæresten Marie er det anderledes.

For at få hverdagen til at fungere sover parret nemlig oftest hver for sig.

»For os fungerer det fint. Jeg snorker og Marie snorker, og i virkeligheden tror jeg, at vi begge helst ville sove alene i hvert vores soveværelse,« siger Felix Smith til Vores Børns podcast Fårking Far.

Der er dog også en anden grund til, at Felix Smith og konen sover hver for sig.

I hjemmet har de nemlig to soveværelser, og så skiftes de to forældre til at sove sammen med parrets to børn, 10-årige Theodor og fem-årige Arthur.

Ordningen betyder dog ikke, at parret aldrig sover sammen, men for Felix er det vigtigt at være realist - også når det kommer til, hvad der kan lade sig gøre i en travl hverdag med familie.

Han og kæresten Marie har levet sammen i 13 år.

Felix Smith har de seneste otte år været tv-vært på TV 2, senest som vært på Go' aften Danmark.

I maj meddelte den 42-årige vært dog, at han skifter TV 2 ud med et job som quizvært på Discovery Networks Danmark.

Her skal han være vært på programmet The Wall, der giver deltagere mulighed for at vinde mere end en million kroner.

»For mig er det vigtigt ikke at stå stille, men at turde kaste sig ud det, når den rigtige mulighed byder sig. Og her har Kanal 5 kunnet tilbyde mig nogle nye og spændende opgaver, som jeg ikke har kunnet sige nej til, og som jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med,« sagde Smith i en pressemeddelelse tilbage i maj.