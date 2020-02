Sidste forår sagde Felix Smith op på TV 2 for at forfølge en drøm. Nu er han nervøs.

Den 43-årige tv-vært havde hørt, at man pønsede på at lave en dansk udgave af det populære britiske bilprogram 'Top Gear'.

Da det blev en realitet, slog han til, så fra den 27. februar deler han altså værtsrollen på Kanal 5 og Dplays 'Top Gear' med skuespiller Dar Salim og tidligere racerkører Jesper Carlsen.

»Det var udelukkende derfor, at jeg skiftede og sagde farvel til den sikre trygge mastodont og fede pensionsopsparing. Jeg ved ikke, om vi får lov til at lave flere sæsoner, men jeg vidste, at jeg ikke ville få chancen igen,« fortæller Felix Smith til B.T.

Nu venter han spændt på folkets dom. Er der overhovedet nogen, der gider se med? Har han forladt TV 2 for en fiasko?

»Jeg er sindssygt nervøs. Meget af det tv, jeg har lavet gennem tiden, har jeg jo taget som et arbejde. Det her er noget, jeg virkelig interesserer mig for, så jeg har aldrig været så nervøs før en premiere,« fortæller han.

»Kan folk finde ud af, at det ikke er en kopi af det engelske program? For det kan det aldrig blive. Specielt ikke med alle de køretilladelser, der er svære at få i Danmark.«

Han griner.

Da de begyndte optagelserne i Nordjylland sidste efterår, løb de netop ind i en sag om køretilladelser, da en lokal repræsentant fra Naturstyrelsen havde meldt dem til politiet for at køre på et naturfredet område.

»Det var lidt en storm i et glas vand,« husker han tilbage på sagen, der blev en historie i flere medier.

»Sagen er helt skrinlagt i dag. De skulle i gang med at flytte Rubjerg Knude Fyr, så det eneste, vi gjorde, var at køre på den samme vej som håndværkerne. Der var nogle tilladelser, vi åbenbart ikke havde fået, og det skulle vi selvfølgelig have styr på. Det var fair nok.«

Felix Smith blev i samme omgang citeret for, at han ikke ønskede kvindelige værter i 'Top Gear'. En udtalelse, man skal passe på med i dagens Danmark.

»Det var en misforståelse. Det var slet ikke pointen med interviewet (i Ekstra Bladet, red.). Vi snakkede om det originale 'Top Gear', og så var spørgsmålet, om vi lavede det på samme måde. Og ja, det gjorde vi med tre mænd. Det blev til, at jeg ikke ville have nogen damer med,« griner han og tilføjer:

»Når man tænker tilbage i dag, var det egentlig meget 'Top Gear'-agtigt at starte med en halv politianmeldelse og en shitstorm for at være en del af noget #metoo.«

I dag er alting foreløbigt godt igen. Han fortæller begejstret om at prøvekøre de mange luksusbiler.

Hvordan han aldrig havde drømt om eksempelvis at få lov til at køre rundt på en skiløjpe i Norge (»Det var eddermame sjovt og skidefarligt«) og Strøget i København.

Felix Smith, der privat kører rundt i en familievenlig Mercedes, har ikke fart-abstinenser fra efterårets optagelser.

»Når jeg bliver overhalet på motorvejen nu, så kan jeg sidde og drømme mig tilbage og vide, at jeg har prøvet de hurtige biler.«

Han er heller ikke tilhænger af, at man for eksempel åbner op for fri hastighed i Danmark, som man har det i Tyskland.

»Tyskland er jo en af verdens største bilnationer, der producerer nogle af verdens hurtigste biler. Så de har grund til at have fri hastighed på motorvejen. Jeg tror, det er meget fint, vi ikke har det i Danmark. Hvis man knipsede og sagde, 'nu kan I bare fyre den af', så fik I (medierne, red.) nok ret meget at skrive om.«