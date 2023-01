Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Der er ikke så mange, der taler om mænd, der bliver krænket,« siger tv-vært Felix Smith, der i ugens udgave af 'Til middag hos' starter en samtale om, hvorvidt mænd ikke er ofre for MeToo, eller om man bare ikke taler om det.

»Min tv-karriere har været én lang krænkelse fra vanvittigt kvinder, der sender mærkelige ting. Men det er ikke noget, der fylder så meget i debatten,« fortæller han i TV3-programmet.

Her er han sammen med skuespiller Ditte Hansen og influencer og litteraturanmelder Katherine Diez inviteret hjem til bil- og livsstilsekspert Christian Grau, hvor samtalen tilfældigvis falder på 'krænkelser'.

Den slags har Felix Smith oplevet, fortæller han.

»Jeg har da oplevet kvinder, der tager mig på røven eller lige skal røre mig i håret,« siger den 46-årige tv-vært og tilføjer, at han også finder det 'grænseoverskridende' og 'irriterende' at modtage uopfordrede billeder af fremmede kvinder og deres bryster.

Da MeToo-bevægelsen gjorde sit internationale indtog 2017, delte især kvindelige skuespillere vidnesbyrd om, hvordan de følte sig presset til at have sex med en overordnet, fordi de risikerede at miste deres job og gode rygte ved at sige nej.

Og da skuespiller Ditte Hansen har hørt Felix Smiths historier, påpeger hun, at MeToo handler om mere end blot at føle sig krænket.

»Hvis nogen tager mig på låret på en bar, kan jeg sige: 'Lad være', men hvis jeg sidder i en taxa, så er jeg i hans vold, eller hvis det er min chef. Hele forskellen er, om du faktisk kan sige nej, uden at du føler, det har konsekvenser,« siger den 52-årige skuespiller.

Også Christian Grau har oplevet at få sine grænser overskredet, fortæller han i 'Til middag hos'. Modsat Felix Smith vil han dog ikke kalde det deciderede 'krænkelser'.

»Jeg er en idiot. Jeg bliver lidt smigret og tænker: 'Så flytter jeg mig lidt',« indrømmer den 56-årige tidligere 'Kender du typen?'-ekspert, der har oplevet tilnærmelser fra kvinder i byen, men aldrig fra chefer.

»Jeg har ikke følt mig krænket. Jeg synes nogle gange, det bliver irriterede, men i forhold til de krænkelser, der virkelig er sket, vil jeg ikke betegne mine oplevelser som krænkelser.«

Hør nogle de fire kendte danskeres overvejelser om MeToo-bevægelsen i klippet over artiklen.