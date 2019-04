Naturparken Dyrehaven ser pæn ud, når man kigger rundt, men tv-vært Felix Smith var chokeret efter en runde i parken lørdag.

Han var taget ud for at samle skrald, og han er ikke bange for at sætte stærke ord på den bunke, de fandt.

»Jeg var ærlig talt chokeret,« siger han.

Smith fortæller, at noget af det, der chokerede ham mest, dukkede op, når de gravede lidt i overfladen.

Felix Smith kigger på rovet sammen med Bo Øksnebjerg fra Verdensnaturfonden. Foto: Privat Vis mere Felix Smith kigger på rovet sammen med Bo Øksnebjerg fra Verdensnaturfonden. Foto: Privat

»Det er jo en pæn have, som næsten alle danskere har et forhold til. Men når vi gravede i jorden derude, så væltede der plastik og emballage op. Ting, der var 15 år gamle.«

Felix Smith er ambassadør for Verdensnaturfonden, og det var blandt andre sammen med dem, han og børnene var taget ud for at samle skrald.

Han fortæller, at der var flest børnefamilier, som hjalp, men at det derudover var en blandet samling af folk, der hjalp til. Op mod 90 ældre, unge, børn og dyr deltog.

En af de fremmødte var kendissen Saszeline Dreyer, som også synes, det er en vigtig sag.

Vis dette opslag på Instagram Vi har været ude og skralde i Dyrehaven idag sammen med @felixtsmith og en masse andre seje mennesker. Vi fik samlet en masse plastik, dåser, smadrede flasker m mere og jeg vil rigtig gerne lige lave et opråb her på min Insta, og inspirerer til at vi alle engang imellem bruger lidt tid - evt på gåturen - på at samle skraldet, væk fra naturen og ned i skraldespanden. Vi skal passe på vores jord, og blive bedre til at tænke over de små vaner som kan ændres, for at spare på ressourcerne og forbruge mindre, som f.eks at stoppe med at købe vand på flaske, selv tage en termokop med når du bestiller kaffe, og blive bedre til at overforbruge plastik. Det var ikke vores første gang vi samlede skrald, og det bliver heller ikke vores sidste gang. Jeg kan huske at Sean sagde sidste sommer at det var så pinligt da vi samlede skrald på Barceloneta strand, fordi folk kiggede uforstående og mærkeligt på os. Der er intet pinligt ved det, det SKAL gøres, og hvis alle sammen gør lidt, så går det meget hurtigere med at få samlet alt det crap som vi selv har været med til at bidrage med Håber mit lille opråb giver bare nogle af jer lysten til at være med Se med på min story #KanViGøreDetLidtBedre Et opslag delt af Saszeline (@saselines) den 6. Apr, 2019 kl. 5.21 PDT

»Felix (Smith, red.) er en gammel ven, og så snart jeg så, han postede noget om, at de skulle ud og samle skrald, så meldte jeg mig.«

Hun havde sine drenge med, og hun fortæller, at det gode budskab spreder sig som ringe i vandet.

Hendes ældste søn, Sean, og hendes mor så en dokumentar om plastik i verdenshavene, og det affødte spørgsmål.

»Så begyndte Sean jo at stille spørgsmål, og jeg fik forklaret ham, at en plastikpose er 500 år om at nedbrydes i naturen,« fortæller hun.

Hvis alle gjorde en forskel

Felix Smith håber også, at indsamlingen lørdag er med til at plante et frø i hans børn. For ham selv er det bare én af flere indsamlinger.

Han er nemlig hundeejer, og han har altid en plastikpose til skrald med sig, når han er ude og lufte sin firbenede ven. Han håber, at det er en trend, der vil brede sig.

»Der var fyldt med mennesker lørdag, så hvis de alle sammen havde samlet noget skrald op, så havde der været helt ryddet derude,« fortæller han.

Felix Smith tænker desuden på hjortene i Dyrehaven. Efter noget tid kan der gro alger, som kan få plastik og skrald til at lugte som mad for dyrene. Og at spise skrald kan være rigtig skadeligt for dyrene, fortæller han.