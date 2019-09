Hele USA fulgte med, da 'Desperate Housewives'-stjernen Felicity Huffman fredag blev idømt 14 dages ubetinget fængsel for bestikkelse.

Sagen er blevet diskuteret i en uendelighed, og nu deler dommen vandene i lige så høj grad.

Senest har den indflydelsesrige talkshow-værtinde Wendy Williams givet sit besyv med, og hun holder sig ikke tilbage i sin kritik af både Huffman og det amerikanske retssystem.

»Hvis hun var sort, havde hun fået 14 år,« siger Williams, der selv er afroamerikaner, og mener, at skuespilleren er sluppet billigt på grund af sin hudfarve og sociale status.

Felicity Huffman og hendes mand, William H. Macy, forlader retsbygningen John Joseph Moakley United States Courthouse, i Boston efter fængselsdommen, der skal afsones på et senere tidspunkt. (Photo by Joseph Prezioso / AFP / Scanpix) Foto: JOSEPH PREZIOSO Vis mere Felicity Huffman og hendes mand, William H. Macy, forlader retsbygningen John Joseph Moakley United States Courthouse, i Boston efter fængselsdommen, der skal afsones på et senere tidspunkt. (Photo by Joseph Prezioso / AFP / Scanpix) Foto: JOSEPH PREZIOSO

Udover fængslsstraffen blev Felicity Huffman idømt 250 timers samfundstjeneste og en bøde på 30.000 dollars - godt 200.000 kroner. Det beløb mener Wendy Williams skulle have været langt højere.

»Jeg synes, at hun skulle have betalt millioner. Og pengene, hun har betalt i bøde, skal forhåbentligt gives til dem, der ikke har råd til en fin uddannelse,« siger hun.

Hollywood-skuespillerinden er dømt for hemmeligt at have betalt 15.000 dollar - omkring 100.000 kroner - for at forbedre resultatet af sin datters SAT-eksamen. SAT-prøven er obligatorisk for at kunne blive optaget på et universitet i USA.

Hun erklærede sig skyldig i sagen tidligere på året, og har derfor kunnet indgå en aftale med sagens anklager og dommer om en relativt mild straf. Alligevel har mange eksperter undret sig over, at hun er blevet idømt ubetinget fængsel for en ikke-voldelig førstegangsforbrydelse.