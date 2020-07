Der er lagt op til en hård kamp, når de tre par i den nye sæson af DR-programmet 'Fede forhold' sammen skal forsøge at komme de overflødige kilo til livs.

Men det er ikke kun parrenes kroppe, som får et eftertjek – det gør også deres parforhold, og her fik særligt Tina og Thomas en øjenåbnende oplevelse i andet afsnit.

Et besøg hos programmets parterapeut, Frej Prahl, fik nemlig pludselig åbnet op for nogle uforløste følelser hos Thomas, som satte gang i tårekanalerne.

Frej Prahl spørger nemlig parret, hvad han ville se, hvis han var en flue på væggen i deres hjem, når tingene er svære?

Her forklarer Thomas, at Tina er meget ramt af migræne, og at han ofte står alene med det hele – så er det ham, der 'er den', uanset om han har det godt eller dårligt, forklarer han.

»Det kan godt være hårdt,« fortæller han.

Efterfølgende kommer Thomas med hjælp fra Frej Prahl til den erkendelse, at han ikke kan nå det hele, og at han godt kunne bruge en pause en gang imellem.

Tina er dog meget hurtig til at forklare, at hun ikke føler sig svigtet af sin mand, hvis han beder om en pause.

»Du svigter mig jo ikke ved at sige, du skal have en pause,« forklarer hun.

Thomas fortæller videre, at det ved han godt, men at han har svært ved at indrømme, at han ikke kan 'holde til det'.

I dag fortæller Tina til B.T, at et væld af følelser ramte hende, da parret sad i den varme stol og fik åbnet op for det, som hun kalder for 'Pandoras æske'.

»Jeg var overrasket, og jeg var ked af det på vores begges vegne,« fortæller Tina, inden hun fortsætter:

»Jeg var også meget ærgerlig over, at han ikke havde sagt det. Og så havde jeg bare dårlig samvittighed.«

Men hun erkender ærligt, at hun ikke har været god nok til at opfange, at det var så stor en mundfuld for hendes bedre halvdel.

»Thomas er bare en supermand. Han vil gerne klare tingene selv, og jeg tror, han har set det som sårbart, hvis han skulle bede om hjælp,« fortæller Tina.

Tinas migræne, som har stået på, siden hun kom i puberteten, og som har taget yderligere til, efter hun fødte parrets yngste søn, Theodor, er både parrets venner og familie bekendt med.

Hun vil ikke udelukke, den er betinget af hendes overvægt, men om den forsvinder i takt med, at kiloene forhåbentligt ryger af, kan ma se i de videre afsnit af 'Fede forhold', som bliver sendt hver mandag aften klokken 20.30 på DR1.