En T-shirt med Fede Finn & Funny Boyz bliver revet væk fra hylderne i USA. Altså på den gode måde.

USA og det populære danske dansktopband lyder måske ikke som to ting, der hænger sammen. Men det gør de altså, og det er der en særlig grund til.

Fordi selvom de musisk ikke har fået det store gennembrud derovre, så er der mange, som er vilde efter at få en T-shirt med dem.

»Jeg kender ret meget til den (T-shirten, red.). Min søn har holdt mig lidt tilbage fra at fortælle om den,« siger Lennart Johannessen, bedre kendte som 'Fede Finn', til B.T.

Det er nemlig hans søns gode ven, som har designet T-shirten. Navnet er Alexis Ross. Han er ekspert i street art og moderne kunst.

Tidligere på året var amerikaneren i Danmark med sin maleriudstilling 'Part Time Lover' i Kødbyens galleri V1.

Her var han altså også blevet inspireret af sin gode vens far – Fede Finn – og hans band.

Han havde nemlig produceret 10.000 T-shirt, som han ville sælge på udstillingen. På ryggen står der 'Fede Finn & Funny Boyz'. Og under navnet er der en tegning af bandet.

Dernæst står der 'Du bist mein Hansiboy', hvorefter der kommer en e-mail-adresse på et af de selskaber, bandet bruger til booking, samt et telefonnummer til selv samme sted.

»Alexis Ross sælger værker til 40.000-50.000 kroner, men hans T-shirt blev altså haglet ned af arrangørerne, og de ville ikke sælge den, så derfor var det umiddelbart spildt arbejde,« forklarer 'Fede Finn'.

Men Alexis Ross giver ikke op der, fortæller 'Fede Finn'. Han beslutter at prøve at sætte de T-shirt til salg i Los Angeles i en butik med navnet Supreme.

»I løbet af en uge har han solgt de første 2.000 T-shirt med vores navn på.«

Foto: Jamie Jones Instagram Vis mere Foto: Jamie Jones Instagram

Af en eller anden grund går de som varmt brød i USA, forklarer den danske musiker.

Og B.T. kommer igennem et tip på sagen i forbindelse med, at den anerkendte dj Jamie Jones på den hollandske festival Loveland spiller sin koncert iført netop den T-shirt.

»Man kan sige, at vi hitter i USA. Det kan man altså ikke klage over,« siger 'Fede Finn'.

Men det er åbenbart ikke kun i USA, at den er populær nu. Jamie Jones er fra Wales, og man kan nu også få T-shirten på hjemmesider uden for USA. Heriblandt Berlin.

Og flere af stederne, hvor man ser T-shirten, er den udsolgt.

»Vi kan altså også mærke det inde på YouTube. Vi har mange flere hit end normalt, fordi folk vil ind og lytte til os. Der er over to millioner hit på nogle af sangene,« forklarer 'Fede Finn'.

Han har også selv fået tilsendt en T-shirt, som han har derhjemme. Men han afviser selv at have været med til at bestemme, hvordan T-shirten skulle se ud.

Tegningen er taget fra noget reklame, som 'Fede Finn' engang gjorde, da han præsenterede bandet. Flere af medlemmerne står med skraldeposer på hovedet.

'Du bist mein Hansiboy' er sangtitlen på et nummer, som bandet producerede for omkring seks år siden. Det var en hyldestsang til musikeren Hansi Hinterseer.

Den sidste del med e-mailen og nummeret er 'lidt mærkelig', siger 'Fede Finn'.

Bandet har nemlig ikke noget tæt samarbejde med netop det bookingfirma, og de benytter kun hinanden af og til. Lykke Music og Events har dog ikke noget problem med at være på T-shirten, siger de til B.T.

»Jeg synes jo, at det er vildt, at der kan komme så meget ud af så lidt som en T-shirt. Når danskerne finder ud af, at man kan købe T-shirten, bliver den jo også stor her,« siger 'Fede Finn'.