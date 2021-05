Musiker Jørn Rosenville er sovet stille ind lørdag aften. Han blev 72 år.

Det oplyser hans familie i et opslag på Facebook, og overfor B.T. bekræfter Jørn Rosenvilles datter, Monica Rosenville, at han er gået bort.

Hun fortæller, at familien og Jørn selv var forberedte på, at han ikke havde længe igen, og at de sad med ham, da han åndede ud for sidste gang.

»Det var meget kort tid, han nåede at være rigtigt alvorligt syg. Han havde fået cancer i maven, men det blev opdaget for to måneder siden, så det er gået meget, meget stærkt,« fortæller hun.

Fede Finn og Funny Boyz, alias Lennart Johannesen og Jørn Rosenville, på Ballerup Kræmmerfestival i 2007. Foto: UNGER ANTHON Vis mere Fede Finn og Funny Boyz, alias Lennart Johannesen og Jørn Rosenville, på Ballerup Kræmmerfestival i 2007. Foto: UNGER ANTHON

Jørn Rosenville var særlig kendt som forsanger i dansktopbandet Fede Finn & Funny Boyz, og siden hans afgang fra bandet i 2009 fortsatte han i musikkens verden, hvor han både har skrevet, komponeret og undervist. Særlig børnemusikken gik hans efterfølgende karriere på, ligesom han også har skrevet musik til revyer.

Monica Rosenville fortæller, at hendes far var klar i hovedet til det sidste, så han nåede at sige farvel til alle, han skulle, samt at få forberedt alt - ikke mindst sin egen bisættelse.

Så når musikeren skal bisættes fredag i Lille Lyngby Kirke, så skal der efter hans eget valg ikke synges salmer. I stedet skal hans egen musik brage ud af højtalerne, da der uden sang må være flere gæster til stede i den lille kirke.

»Vi er selvfølgelig mega kede af det. Min mor har jo mistet sin højre arm. De har været sammen i 53 år. Det er næsten ikke til at bære, men vi prøver at fejre, at han i hvert fald har fået det ud af livet, som de færreste får. Og vi kan altid høre ham på Spotify,« forklarer datteren med et smil.

I familiens opslag på Facebook har flere meldt sig på banen med kondolencer. Blandt andre dj og vært Dan Rachlin har skrevet en kommentar:

'Hvil i fred, Jørn, gamle spillemand.'

Det samme har Johnny Reimar, der skriver:

'Det kommer helt bag på mig. Vi har haft så meget sammen. RIP. Gamle ven.'

Jørn Rosenville efterlader sig hustruen Elsa Dalsgaard, parrets børn Monica Rosenville og Jonas Rosenville, samt de fire børnebørn Bjørn, Lauritz, Alma og Ella.