Der har floreret utallige spekulationer og konspirationsteorier om Kurt Cobain, siden han blev fundet død for 27 år siden.

Teorierne lyder mestendels, at han blev dræbt og altså ikke slog sig selv ihjel, som den officielle dødsårsag ellers lyder.

Nu har FBI offentliggjort ti hidtil usete dokumenter omhandlende rockstjernens død.

Dokumenter, der taler ind i førnævnte konspirationsteori. Det skriver Page Six.

Beviser fundet i garagen, hvor Kurt Cobain blev fundet død. Foto: Seattle Police Department Foto: SEATTLE POLICE DEPARTMENT Vis mere Beviser fundet i garagen, hvor Kurt Cobain blev fundet død. Foto: Seattle Police Department Foto: SEATTLE POLICE DEPARTMENT

Dokumenterne er angiveligt blevet offentliggjort i stilhed i sidste måned og består af en række anmeldelser indsendt af Nirvana-forsangerens fans.

I en af anmeldelserne, der er dateret september 2003, skriver en person, at Kurt Cobain var offer for en forbrydelse.

»Jeg skriver til jer, fordi jeg vil have jeres hjælp til at få genåbnet efterforskningen af Cobains død,« står der i anmeldelsen, som fortsætter:

»Millioner af fans verden over vil gerne have sat fokus på de uoverensstemmelser, der er omkring hans død. Det er trist at tænke på, at sådan en uretfærdighed kan finde sted i USA.«

Arkivfoto af Kurt Cobain med sin hustru Courtney Love og datteren Frances Bean Cobain i New York City i 1993. Foto: Kevin Mazur Vis mere Arkivfoto af Kurt Cobain med sin hustru Courtney Love og datteren Frances Bean Cobain i New York City i 1993. Foto: Kevin Mazur

En anden anmelder skriver i 2007, at han er sikker på, at der er 'beviser, som viser, at Cobain blev dræbt og ikke begik selvmord', men en tredje anmelder raser over, at sangerens 'morder stadig er på fri fod'.

I de ti dokumenter indgår også en besvarelse fra FBI, som skriver følgende:

»Hvis FBI skal igangsætte en undersøgelse som følge af en anmeldelse, kræver det, at vi modtager konkrete fakta, der indikerer, at der er sket en forbrydelse.«

»Baseret på det, vi har modtaget, er vi ikke i stand til at identificere sådanne, og derfor er vi desværre ude af stand til af foretage yderligere efterforskning i denne sag,« fortsætter det amerikanske forbundspoliti.

Kurt Cobain døde i april 1994.

Myndighederne slog siden fast, at rockstjernen begik selvmord ved først at tage en dødelig dosis heroin for derefter at skyde sig selv i hovedet.

Det var en elektriker, der fandt rockstjernens lig tre dage senere.

De nye, offentliggjort FBI-dokumenter kan ses her.